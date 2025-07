Sezon na wiśnie trwa w najlepsze, dlatego warto skorzystać z okazji i przygotować kilka słoiczków pysznego przetworu. Nie musisz być mistrzem przetworów (ja nie jestem) ani spędzać godzin w kuchni (ja nie lubię). Wystarczy kilka łatwo dostępnych i niedrogich składników, kwadrans wolnego czasu i słoiczek lub dwa, by cieszyć się intensywnym, lekko kwaskowym smakiem przez wiele miesięcy.

Prosty przepis na wiśnie w syropie

Sezon na wiśnie jest bardzo krótki, ale intensywny - jeśli masz własne drzewko w ogródku, możesz zebrać naprawdę sporą ilość. Same w sobie owoce szybko się też psują, jeśli nie są od razu przerobione, ale w syropie przetrwają wiele miesięcy. W tej formie zachowują wszystkie wartości odżywcze i nie tracą lekko kwaskowej nuty.

Składniki:

kilogram wiśni (waga po wydrylowaniu),

500 g cukru,

250 ml wody,

sok z połowy cytryny.

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyj owoce, usuń pestki i przełóż wiśnie do dużej miski. W garnku zagotuj wodę z cukrem i sokiem z cytryny. Mieszaj, aż cukier całkowicie się rozpuści. Gorącym, ale nie wrzącym syropem zalej wiśnie i odstaw na pół godziny, aby puściły sok. Przełóż całość z powrotem do garnka i gotuj na małym ogniu przez 5-10 minut. Nie doprowadzaj jednak do wrzenia, chodzi tylko o lekkie podgrzanie owoców. Gorące wiśnie razem z syropem przełóż do czystych, wyparzonych i suchych słoików, a na koniec szczelnie zakręć. Możesz też zapasteryzować wiśnie przez 10-15 minut, by przedłużyć ich trwałość.

Do przygotowania pysznych wiśni w syropie potrzebujesz jedynie 4 składników, fot. Adobe Stock, New Africa

Jak wykorzystać wiśnie w syropie?

Domowe wiśnie w syropie to prawdziwy kulinarny skarb, bo są bardzo uniwersalne. Możesz wykorzystać je przede wszystkim jako dodatek do najróżniejszych słodkości na ciepło i zimno. Dodaj je do klasycznego sernika na zimno, przełóż nimi warstwy tortu lub użyj jako dekorację do mini pavlovej. Świetnie smakują także z naleśnikami, goframi, plackami z twarogiem czy nawet zwykłym jogurtem naturalnym.

Możesz też wykorzystać je jako dodatek do wytrawnych potraw, w szczególności dziczyzny. Wiśnie w syropie doskonale komponują się z aromatyczną glazurą i aksamitnym purée ziemniaczanym. Z powodzeniem możesz z nich robić także orzeźwiające lub rozgrzewające napoje. Dodaj kilka wiśni i chlust syropu do jesiennej herbaty albo wymieszaj z wodą gazowaną i kostkami lodu, aby stworzyć pyszny wakacyjny mocktail.

