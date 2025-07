Krokodylkami nazywa się zazwyczaj zamarynowane ogórki gruntowe pokrojone wzdłuż na ćwiartki, które po przygotowaniu cechują się wyjątkową chrupkością. Czasem robi się na nich nacięcia, które przypominają skórę krokodyla. Przygotowanie jest bardzo szybkie i po krótkim czasie można zajadać się pyszną przekąską.

Ogórki dzięki nacięciom lepiej chłoną marynatę i są gotowe do jedzenia już następnego dnia. Te większe można pokroić w plastry. Oto jak przygotujesz słodko-ostre ogórki po lubelsku.

Składniki i proporcje na słodko-ostre lubelskie ogórki w słoiku

Do przygotowania tych przetworów wykorzystaj ogórki świeże, jędrne i mające niewielkie rozmiary. Jeśli masz duże ogórki, zamiast na połówki czy ćwiartki, możesz je pokroić w plastry. Oto czego potrzebujesz do zrobienia tych pikantnych „zakąsek”.

Składniki:

3 kg małych ogórków,

1,5-3 łyżeczek przyprawy chili (w zależności od upodobania co do ostrości),

2 główki czosnku,

4 łyżki soli,

1 kilogram cukru,

1,5 szklanki octu winnego,

8 łyżek oleju.

Przygotowanie lubelskich ogórków krokodylków

W ten sposób przygotowane ogórki nie wymagają już pasteryzacji. Będą gotowe następnego dnia, ale możesz przechowywać je dłużej w chłodnym miejscu i wyjmować, kiedy pojawi się potrzeba.

Ogórki umyj, osusz, a następnie przekrój wzdłuż na połówki i posyp solą. Odstaw na co najmniej 3-6 godzin, a najlepiej na całą noc. Po tym czasie dokładnie odsącz ogórki z wody i delikatnie osusz ręcznikiem papierowym. Rozłóż ogórki w płaskim naczyniu (może być blacha do pieczenia) i polej je ostrożnie bardzo gorącym olejem. Następnie posyp chili i wymieszaj. Ogórki powinny się poskręcać. Dodaj pokrojony na cienkie plasterki czosnek. Wymieszaj. Włóż do czystych, wyparzonych słoików. Przygotuj zalewę. W garnku umieść ocet i cukier. Podgrzewaj całość, ciągle mieszając, do czasu aż cukier się rozpuści. Ostudź zalewę i zalej nią ogórki. Szczelnie zakręć. Odstaw do następnego dnia.

Ogórki można jeść po ok. 12 godzinach – tyle czasu potrzebują, żeby smaki zdążyły się przegryźć.

Ogórki są słodko-ostre w smaku i pasują zwłaszcza do dań mięsnych, fot. Adobe Stock, lawcain

Do czego pasują słodko-pikantne ogórki?

Ze względu na wyrazisty smak ogórki z chili pasują do wędlin oraz różnorodnych dań mięsnych, mogą to być ogórki kanapkowe. Właściwie sprawdzą się jako dodatek do większości tradycyjnych obiadów, a także do potraw z grilla. Można jeść je również jako samodzielną przekąskę, np. z pieczywem.

