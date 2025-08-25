Ogórki kiszone to bardzo popularny dodatek do obiadu i przekąska, która cieszy się popularnością nie tylko ze względu na swój smak, ale też korzystny wpływ na zdrowie. Kiszonki działają wspaniale na trawienie i odporność, dlatego warto jeść je regularnie. Czasami w słoikach z ogórkami zalewa robi się mętna albo wydobywa się gaz. Wiele osób obawia się wtedy o to, czy taki produkt w ogóle nadaje się do zjedzenia. Odpowiadamy.

Dlaczego ogórki po otwarciu syczą, gazują i są mętne?

Jeżeli ogórki kiszone przy otwieraniu wydają syczący dźwięk, to jeszcze nic straconego. Spokojnie – nie ma powodu do obaw. Taki efekt wynika z normalnie przebiegającej fermentacji. Bakterie kwasu mlekowego produkują dwutlenek węgla, który kumuluje się w słoiku. Kiedy go odkręcamy, gaz wydobywa się na zewnątrz, powodując charakterystyczny dźwięk.

Zmętnienie zalewy również nie musi oznaczać, że ogórki nie nadają się do jedzenia. Jest to bardzo często występujące zjawisko, które świadczy po prostu o przedostaniu się do wody drobinek przypraw, a także o działaniu naturalnych, zdrowych dla organizmu bakterii probiotycznych. Zazwyczaj niegroźny jest też łagodny biały nalot na ogórkach. Świadczy on o działaniu bakterii kwasu mlekowego lub drożdży, które również biorą udział w procesie fermentacji.

Biały nalot na ogórkach kiszonych może oznaczać naturalne działanie probiotycznych bakterii, fot. Adobe Stock, vectorass

Czy tylko dobre ogórki wydają syczący dźwięk przy otwieraniu?

Takie zjawisko nie zawsze występuje. Wydobywanie się gazu z kiszonek zależy od różnych czynników, m.in. od tego, jak szczelnie był zamknięty słoik, w jakiej temperaturze były przechowywane kiszonki oraz jakie były proporcje składników zalewy, co może wpływać na intensywność fermentacji.

Jak rozpoznać zepsute ogórki kiszone?

Zepsute ogórki kiszone przede wszystkim wydzielają nieładny, wręcz odpychający zapach, przypominający zgniliznę. Ale to niejedyne symptomy, które powinny zaniepokoić.

Oznaki zepsucia się ogórków kiszonych, które powinny skłonić nas do wyrzucenia przetworów, to:

niepokojący zapach ze słoika,

biały, szary lub zielony nalot, zazwyczaj różnokolorowy,

zalewa jest śliska,

ogórki mają dziwny smak,

ogórki są miękkie, pokryte śliską mazią, rozpadają się.

Czasami wydobywanie się gazu może świadczyć o niezdatności do spożycia kiszonek. Jednak tylko wtedy, gdy pojawia się jednocześnie brzydki zapach lub inne niepokojące sygnały.

Zepsute ogórki kiszone z nalotem pleśni, fot. Getty Images, Elena Esich

Jak zapobiec zepsuciu się ogórków kiszonych?

Aby zapobiec zepsuciu się ogórków, należy pamiętać o odpowiedniej proporcji składników (za mała ilość soli może prowadzić do rozwoju groźnych dla zdrowia bakterii), higienie przygotowywania (słoiki i pokrywki powinny być wyparzone i czyste), szczelnym zamknięciu, a także o właściwym przechowywaniu (najlepiej w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu).

Podsumowując, niezależnie od tego, czy ogórki podczas otwierania wydają charakterystyczny syczący dźwięk, czy nie – nadal mogą być smaczne i zdrowe. Obecność gazów nie jest żadnym wyznacznikiem ich jakości. Warto zwrócić uwagę na inne oznaki, mogące świadczyć o zepsuciu się produktu, o których wspomniano wyżej. To one powinny nas skłonić do rezygnacji z jedzenia.

