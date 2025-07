Kiszenie ogórków nie jest trudne, ale liczą się niuanse. Stosując się do tych prostych zasad, przygotujesz aromatyczne i chrupiące ogórki kiszone, które z pewnością zasmakują wszystkim domownikom.

Tomasz Strzelczyk udowadnia, że przygotowanie idealnych kiszonych ogórków wcale nie jest skomplikowane, o ile zrobimy to uważnie. Kluczowe są odpowiednie i świeże składniki oraz ich proporcje. Najlepsze ogórki są takie, które świeżo zebraliśmy. Jeżeli je kupujemy, to jest sposób na to, by pozostały jędrne po ukiszeniu. Strzelczyk podkreśla, że jednym z głównych etapów przygotowania ogórków jest ich wcześniejsze namoczenie.

Jeśli nie mamy pewności, czy warzywa zostały zebrane tego samego dnia (np. gdy je kupujemy na targu), należy potrzymać je w zimnej wodzie przez 4-5 godzin. Ten prosty zabieg przywraca im świeżość i sprawia, że ogórki nie będą miękkie i puste po wyjęciu ze słoików, lecz chrupiące.

Składniki potrzebne do zrobienia najlepszych ogórków kiszonych

Do ukiszenia ogórków potrzebujesz:

6 słoików 1,7 l,

4 kg ogórków gruntowych (powinny być małe lub średniej wielkości),

4 czubate łyżki soli – najlepiej niejodowanej soli kamiennej,

4 l wody,

kwiaty kopru z łodygami,

liście chrzanu z łodygami,

liście wiśni,

młody czosnek.

Warto przed przystąpieniem do pracy posortować ogórki na mniejsze i większe, wtedy dużo łatwiej układać je w słoikach. Tomasz Strzelczyk zwraca uwagę na uwzględnienie właściwych proporcji między wodą a solą.

Jak zrobić ogórki kiszone?

Proces kiszenia ogórków zaczynamy od przygotowania solanki. Do dużego garnka wlewamy 4 litry wody i dodajemy 4 czubate łyżki niejodowanej soli kamiennej. Całość doprowadzamy do wrzenia.

Do czystych słoików wkładamy jedną warstwę ogórków, pilnując, by były ustawione dość ciasno i pionowo. Wciskamy pomiędzy nie do każdego słoika: 1 łodygę kopru z kwiatem, 1 liść chrzanu z łodygą (możemy ją pokroić na mniejsze kawałki), 3-4 liście wiśni i 3-4 obrane ząbki czosnku. Następnie wkładamy kolejną warstwę ogórków do słoika, aż wypełnią naczynie. Możemy też najpierw włożyć przyprawy, a następnie ogórki.

Zanim zalejemy ogórki wrzącą solanką, Strzelczyk zaleca włożyć metalową łyżkę w poprzek do każdego słoika, tak, aby dotykała brzegów. Ten prosty trik zapobiega pękaniu szkła pod wpływem wysokiej temperatury.

Gdy solanka się zagotuje, ostrożnie wlewamy ją do słoików, tak aby ogórki były całkowicie przykryte. Od razu szczelnie i mocno zakręcamy słoik i odwracamy go do góry dnem. Po dwóch dniach słoiki możemy odwrócić i wstawić w chłodne ciemne miejsce, np. do piwnicy lub spiżarni.

Ogórki zaczynają nadawać się do jedzenia już po kilku dniach, ale pełnię smaku osiągają po około 7-10 dniach. Tak przygotowane kiszonki mogą stać w chłodnym miejscu nawet kilka lat.

