Ogórki po budapesztańsku jadałam u mojej cioci wiele razy, aż postanowiłam zrobić je sama. Okazuje się, że bardzo łatwo je przygotować. Warto zrobić więcej słoików, bo szybko znikają z półek. Mają wyrazisty, lekko pikantny smak, są chrupiące i aromatyczne.

Reklama

Najczęściej robi się je jako przetwory na zimę, ale można jeść je do różnych dań przez cały rok. Są inspirowane kuchnią węgierską, dlatego nie zabrakło w nich papryki, ale też cebuli i ostrej zalewy.

Składniki i proporcje na ogórki po budapesztańsku

Ogórki po budapesztańsku, jak przystało na węgierską kuchnię, nie istnieją bez papryki. W tym przepisie znalazła się i słodka, i ostra. Z podanej ilości składników powstanie około 4-5 słoików po 500 ml pojemności. Możesz też użyć słoików 1-litrowych. Zmieniając proporcjonalnie ilość składników, możesz uzyskać więcej lub mniej smacznych ogóreczków – wedle potrzeb.

Oto składniki, których potrzebujesz do przyrządzenia przekąski:

2 kg młodych ogórków,

1 świeża papryka czerwona,

3 świeże ostre papryki,

3 ząbki czosnku,

10-15 ziaren pieprzu,

10 ziaren ziela angielskiego,

4 liście laurowe,

1 łyżka soli,

6 łyżek cukru,

1 szklanka wody,

1 szklanka octu winnego.

Sposób przygotowania ogórków konserwowych po budapesztańsku

Przygotowanie ogórków konserwowych przebiega podobnie jak ogórków kiszonych. Na końcu słoiki należy zapasteryzować. Jednym ze sposobów jest umieszczenie ich w piekarniku rozgrzanym do 110°C na 20-25 minut. Wieczka zostaną zassane i ogórki mogą postać dłużej bez ryzyka, że się zepsują.

Tak zrobisz te niebanalne ogórki z pikantnym posmakiem:

Przygotuj świeże, jędrne ogórki bez uszkodzeń i plam. Najlepiej małe lub średniej wielkości. Przygotuj słoiki z pokrywkami. Ogórki dokładnie umyj, osusz ręcznikiem papierowym i ułóż je w wyparzonych, czystych słoikach pionowo i ciasno. Do każdego słoika wciśnij kilka pasków czerwonej papryki, 1 całą ostrą paprykę, pokrojone ząbki czosnku, kilka ziaren pieprzu, ziela angielskiego i liść laurowy. W garnku zagotuj wodę z octem, solą i cukrem. Gorącą zalewę wlej do słoików i szczelnie zamknij wyparzonymi pokrywkami. Następnie zapasteryzuj całość.

Tak przygotowane ogórki konserwowe możesz trzymać w chłodnym miejscu przez wiele miesięcy.

Do czego pasują ogórki po budapesztańsku?

Przede wszystkim te lekko ostre ogóreczki pasują do dań mięsnych, pieczonych, smażonych, z grilla. Przełamują ciężkość tłustych potraw i wprowadzają do nich orzeźwiający dodatek. Ogóreczki konserwowe podbijają również inne smaki, dzięki czemu całość tworzy udaną kompozycję. Mogą być one również samodzielną przekąską albo dodatkiem do kanapek, zapiekanek, burgerów i jako dodatek na desce serów i przekąsek. Świetnie też pasują do tatara.

Czytaj także: