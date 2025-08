Fasolka szparagowa to jedno z najbardziej lubianych sezonowych warzyw w Polsce, które rzadko jest bohaterem kulinarnych eksperymentów, a szkoda. Najczęściej podajemy ją tradycyjnie: ugotowaną i posypaną bułką tartą z masłem. Jasne, w takim prostym wydaniu jest pyszna, ale może być inna, lepsza, zaskakująca. Oto 3 niebanalne i bardzo apetyczne propozycje na podanie fasolki szparagowej – bez bułki tartej, ale za to z ciekawymi dodatkami i aromatami z różnych zakątków świata.

Zamiast bułki tartej. 3 oryginalne sposoby na podanie fasolki szparagowej

Fasolka szparagowa to wspaniałe warzywo sezonowe. Zdecydowanie warto korzystać z tego, że jest teraz jej czas. Jest lekkostrawna i niskokaloryczna (zaledwie 30 kalorii na 100 g), dlatego jest polecana nawet osobom na diecie. Dzięki wysokiej zawartości błonnika wspiera trawienie i utrzymuje uczucie sytości. Zawiera wiele witamin i składników mineralnych, a także innych cennych dla zdrowia związków.

Możesz ją podać na wiele sposobów, jest naprawdę uniwersalna. Oto kilka wybranych, które warto przetestować.

Fasolka szparagowa z tofu

Aby przyrządzić fasolkę szparagową z tofu, zacznij od ugotowania fasolki na półtwardo. Wędzone tofu pokrój w kostkę i podsmaż na oliwie. W międzyczasie dodaj do tego płatki chili, przeciśnięty przez praskę czosnek i starty imbir. Możesz również dodać trochę orzechów (np. nerkowce albo pinii). Podsmażaj przez chwilę. Uważaj, aby nie przypalić. Do tofu wrzuć fasolkę i wymieszaj. Na końcu dodaj sos sojowy do smaku. Podawaj jako samodzielną przekąskę. To także wspaniały dodatek do ryżu lub makaronu.

Fasolka szparagowa z tofu, fot. Adobe Stock, JJAVA

Fasolka z sosem bolońskim

Fasolka z sosem bolońskim zasmakuje każdemu. Na patelni podsmażasz startą na drobno marchewkę, posiekany czosnek i cebulę, następnie dodaj mięso mielone, dodaj sól, wymieszaj i usmaż całość. Po tym czasie dodaj pomidory z puszki lub passatę pomidorową i gotuj, aż sos zgęstnieje. Posmakuj i dopraw w miarę potrzeby. Polej nim ugotowaną fasolkę na talerzu. Posyp startym serem lub posiekaną natką pietruszki.

Fasolka szparagowa z sosem bolońskim, fot. Adobe Stock, teleginatania

Słodko-kwaśna fasolka

To danie zrobisz błyskawicznie. Wymieszaj w miseczce trochę musztardy francuskiej lub dijon, miód, sok z cytryny albo ocet winny i olej sezamowy. Dodaj do ugotowanej fasolki i wymieszaj. Na talerzu posyp danie ziarenkami prażonego sezamu i ewentualnie płatkami chili. Możesz jeść na ciepło i na zimno.

Słodko-kwaśna fasolka szparagowa, fot. Adobe Stock, Uuganbayar

Na tym pomysły na fasolka szparagową się nie kończą. Wypróbuj innych naszych przepisów, np. fasolka szparagowa na zimę do słoików, sałatka do słoików z fasolki szparagowej albo 3 przepisy na fasolkę na kolację.

