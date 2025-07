Tofu to baza, która daje mnóstwo możliwości - neutralny smak chłonie przyprawy i dodatki jak gąbka. Do tego jest lekkie, bogate w białko i pasuje do diety wegańskiej, bezlaktozowej i wysokobiałkowej. Wystarczy, że dodasz kilka ulubionych składników i powstanie pyszna, zdrowa pasta na kanapki i nie tylko.

Przepis na pastę kanapkową z tofu

Do pasty możesz dodać swoje ulubione składniki z kuchennej szafki. Sprawdzą się np. suszone pomidory, zioła, pestki, a także kiełki czy "skwarki" z cebulki smażonej na maśle. Zamiast naturalnego tofu możesz wybrać wersję wędzoną, jeśli lubisz ten charakterystyczny posmak.

Składniki:

kostka tofu naturalnego (ok. 180–200 g),

2 łyżki oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego,

łyżka soku z cytryny lub octu jabłkowego,

łyżeczka musztardy,

ząbek czosnku,

sól, pieprz, ulubione zioła.

Sposób przygotowania:

Tofu odciśnij lekko na ręczniku papierowym. Wszystkie składniki wrzuć do miski lub blendera i miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Jeśli pasta jest zbyt gęsta, dodaj łyżkę wody lub bulionu warzywnego. Możesz przechowywać gotową pastę w lodówce przez 2-3 dni.

Pastę kanapkową z tofu możesz wzbogacić ulubionymi przyprawami lub szczyptą chili, fot. Adobe Stock, istetiana

Do czego wykorzystać pastę z tofu?

Pasta z tofu to jeden z tych przepisów, który raz zrobisz i już zawsze będziesz miała ochotę do niego wracać. Jest nie tylko szybka w przygotowaniu, ale też bardzo uniwersalna. Świetnie smakuje na chlebie żytnim, chrupiących grzankach z bagietki albo jako dip do warzyw pokrojonych w słupki – marchewki, ogórka, papryki czy selera naciowego.

Możesz ją też wykorzystać jako nadzienie do pity, tortilli lub wrapa - wystarczy dodać liść sałaty, kilka plasterków pomidora czy kiszonego ogórka i masz gotowy lunch do pracy. Jeśli lubisz domowe bułeczki bao albo naleśniki ryżowe, pasta z tofu będzie też świetnym, kremowym wypełnieniem. Dla lepszego efektu podaj ją z listkami rukoli, plasterkami ogórka, kiełkami rzodkiewki lub roszponki.

