Miksuję 3 składniki i mam pyszną pastę na kanapki. Śniadanie gotowe w 5 minut
Te pasty zmienią nudne kanapki w coś wyjątkowego. Sprawdzą się nie tylko jako śniadaniowy dodatek do pieczywa. Są pożywne i łatwe w przygotowaniu. Poniżej znajdziesz 5 propozycji takich smarowideł, do których potrzebujesz tylko 3 składników.
Nie masz czasu na szykowanie śniadania, ale chcesz zjeść coś sycącego i zdrowego? Te pasty kanapkowe będą strzałem w dziesiątkę. Można je stosować nie tylko jako smarowidło do pieczywa. Sprawdzą się również jako dip do chrupiących przekąsek, pasta do kanapek z krakersów na przyjęcie czy dodatek do sałatki. Ich siła tkwi w prostocie. Dzięki gotowym składnikom zrobisz je w kilka minut. Wystarczy połączyć ze sobą dodatki i gotowe. Te pasty kanapkowe są nie tylko smaczne, ale też znacznie tańsze niż gotowce ze sklepu.
Pasty kanapkowe z 3 składników – 5 propozycji
Pasta z awokado, twarogu i czosnku
Składniki:
- 1 dojrzałe awokado
- 150 g twarogu
- 1-2 ząbki czosnku
- sól i pieprz do smaku
Przygotowanie: Zmiksuj delikatnie albo rozgnieć widelcem awokado i twarożek. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Dopraw wedle uznania i wymieszaj. Możesz dodać posiekany szczypiorek i trochę soku z cytryny.
Pasta z tuńczyka, jajek i ogórka kiszonego
Składniki:
- 1 puszka tuńczyka w sosie własnym, odsączona
- 2 ogórki kiszone
- 2 jajka ugotowane na twardo
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku
- opcjonalnie: 1-2 łyżeczki majonezu lub jogurtu naturalnego
Przygotowanie: Tuńczyka odsącz i rozgnieć widelcem w misce. Dodaj pokrojone w kostkę jajka oraz ogórki kiszone, wymieszaj, dopraw solą i pieprzem. Dla lepszego połączenia składników użyj majonezu lub jogurtu naturalnego.
Pasta z suszonych pomidorów, ciecierzycy i fety
Składniki:
- 1 puszka ciecierzycy
- 6-8 suszonych pomidorów z zalewy
- 100 g sera feta
- pieprz do smaku
Przygotowanie: Do naczynia blendera włóż odsączoną ciecierzycę, suszone pomidory i fetę. Zmiksuj razem na gładką pastę. Dopraw do smaku. Jeżeli masa jest zbyt gęsta, dodaj trochę wody po ciecierzycy lub zalewy z pomidorów.
Pasta jajeczna z wędzonym łososiem i cebulą
Składniki:
- 4 jajka ugotowane na twardo
- 100 g wędzonego łososia
- ½ czerwonej cebuli
- 2-3 łyżki majonezu lub kremowego serka śmietankowego
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku
Przygotowanie: Jajka, łososia i cebulę drobno posiekaj. Wymieszaj składniki, dodaj majonez lub serek. Dopraw do smaku. Jeśli chcesz uzyskać kremową pastę, możesz składniki krótko razem zmiksować. Świetnie smakuje z koperkiem.
Pasta z białej fasoli, śliwek i cebuli
Składniki:
- 1 puszka białej fasoli
- 8 suszonych śliwek
- ½ małej czerwonej cebuli
Przygotowanie: Zmiksuj odsączoną fasolę na gładką pastę (jeśli jest za gęsta, dodaj trochę wody lub oliwy). Dodaj drobno posiekaną cebulkę i posiekane suszone śliwki. Wymieszaj. Dopraw do smaku solą i świeżo mielonym pieprzem.
Czytaj także:
- Masz 30 minut i kilka warzyw? Zrób pastę do słoików, która szybko uratuje niejedno śniadanie
- 10 pomysłów na kanapki dla dzieci, po które sięgną nawet największe niejadki
- Zdrowe fit kanapki - 15 ciekawych pomysłów na dietetyczne kanapki na śniadanie, kolację i do pracy