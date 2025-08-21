Reklama

Nie masz czasu na szykowanie śniadania, ale chcesz zjeść coś sycącego i zdrowego? Te pasty kanapkowe będą strzałem w dziesiątkę. Można je stosować nie tylko jako smarowidło do pieczywa. Sprawdzą się również jako dip do chrupiących przekąsek, pasta do kanapek z krakersów na przyjęcie czy dodatek do sałatki. Ich siła tkwi w prostocie. Dzięki gotowym składnikom zrobisz je w kilka minut. Wystarczy połączyć ze sobą dodatki i gotowe. Te pasty kanapkowe są nie tylko smaczne, ale też znacznie tańsze niż gotowce ze sklepu.

Pasty kanapkowe z 3 składników – 5 propozycji

Pasta z awokado, twarogu i czosnku

Składniki:

  • 1 dojrzałe awokado
  • 150 g twarogu
  • 1-2 ząbki czosnku
  • sól i pieprz do smaku

Przygotowanie: Zmiksuj delikatnie albo rozgnieć widelcem awokado i twarożek. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Dopraw wedle uznania i wymieszaj. Możesz dodać posiekany szczypiorek i trochę soku z cytryny.

Pasta kanapkowa z awokado
Pasta kanapkowa z awokado, fot. Adobe Stock, okkijan2010

Pasta z tuńczyka, jajek i ogórka kiszonego

Składniki:

  • 1 puszka tuńczyka w sosie własnym, odsączona
  • 2 ogórki kiszone
  • 2 jajka ugotowane na twardo
  • sól i świeżo mielony pieprz do smaku
  • opcjonalnie: 1-2 łyżeczki majonezu lub jogurtu naturalnego

Przygotowanie: Tuńczyka odsącz i rozgnieć widelcem w misce. Dodaj pokrojone w kostkę jajka oraz ogórki kiszone, wymieszaj, dopraw solą i pieprzem. Dla lepszego połączenia składników użyj majonezu lub jogurtu naturalnego.

Pasta kanapkowa z tuńczyka
Pasta kanapkowa z tuńczyka, fot. Adobe Stock, Yuliia Kosmeniuk

Pasta z suszonych pomidorów, ciecierzycy i fety

Składniki:

  • 1 puszka ciecierzycy
  • 6-8 suszonych pomidorów z zalewy
  • 100 g sera feta
  • pieprz do smaku

Przygotowanie: Do naczynia blendera włóż odsączoną ciecierzycę, suszone pomidory i fetę. Zmiksuj razem na gładką pastę. Dopraw do smaku. Jeżeli masa jest zbyt gęsta, dodaj trochę wody po ciecierzycy lub zalewy z pomidorów.

Pasta z ciecierzycy i suszonych pomidorów
Pasta z ciecierzycy i suszonych pomidorów, fot. Adobe Stock, Igor Dolgopiatov

Pasta jajeczna z wędzonym łososiem i cebulą

Składniki:

  • 4 jajka ugotowane na twardo
  • 100 g wędzonego łososia
  • ½ czerwonej cebuli
  • 2-3 łyżki majonezu lub kremowego serka śmietankowego
  • sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Przygotowanie: Jajka, łososia i cebulę drobno posiekaj. Wymieszaj składniki, dodaj majonez lub serek. Dopraw do smaku. Jeśli chcesz uzyskać kremową pastę, możesz składniki krótko razem zmiksować. Świetnie smakuje z koperkiem.

Pasta kanapkowa z jajkami i łososiem
Pasta kanapkowa z jajkami i łososiem, fot. Adobe Stock, dolphy_tv

Pasta z białej fasoli, śliwek i cebuli

Składniki:

  • 1 puszka białej fasoli
  • 8 suszonych śliwek
  • ½ małej czerwonej cebuli

Przygotowanie: Zmiksuj odsączoną fasolę na gładką pastę (jeśli jest za gęsta, dodaj trochę wody lub oliwy). Dodaj drobno posiekaną cebulkę i posiekane suszone śliwki. Wymieszaj. Dopraw do smaku solą i świeżo mielonym pieprzem.

Pasta kanapkowa z białej fasoli i śliwki
Pasta kanapkowa z białej fasoli i śliwki, fot. Adobe Stock, lilechka75

