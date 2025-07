Cukinia to smaczne, zdrowe i uniwersalne warzywo, z którego przyrządzisz mnóstwo dań. Jedną z przekąsek z cukinii są proste w przygotowaniu warzywne frytki.

Dlaczego warto zrobić frytki z cukinii?

Cukinia ma kilka zalet, które sprawiają, że jest świetnym wyborem na warzywne frytki. To warzywo niskokaloryczne (100 g ma tylko 17 kcal), ma niski indeks glikemiczny (IG 15) i jest lekkostrawne. Jedzenie cukinii działa korzystnie na trawienie, co jest zasługą obecności błonnika i dużej ilości wody. Zawiera witaminy (m.in. witaminę C, A, K) oraz składniki mineralne, w tym potas, magnez i fosfor.

Frytki z cukinii są smaczne i zdrowsze niż te z ziemniaków. W porównaniu z klasycznymi frytkami przekąska z cukinii przygotowana w air fryer jest bardziej dietetyczna i nie mniej smaczna. Warzywo to ma łagodny, lekko słodki smak. Jeżeli cukinia jest gorzka, lepiej nie jeść jej w dużych ilościach, gdyż najprawdopodobniej zawiera więcej kukurbitacynów, które mają właściwości toksyczne.

Jak zrobić frytki z cukinii? Błyskawiczny lunch z air fryer

Składniki:

2 cukinie,

3 jajka,

6 łyżek bułki tartej lub panko,

przyprawy do smaku: sól, pieprz, papryka słodka,

oliwa (najlepiej w butelce z atomizerem),

opcjonalnie: 3 łyżki startego parmezanu.

Przygotowanie:

W jednej misce roztrzep jajko, w drugiej wymieszaj bułkę tartą z przyprawami i parmezanem. Cukinię dokładnie umyj i pokrój w słupki, tak jak kroisz ziemniaki na frytki. Osusz cukinię ręcznikiem papierowym. Surowe frytki wkładaj najpierw do jajka, a następnie pojedynczo obtaczaj je w panierce. Ułóż frytki w koszyku frytownicy beztłuszczowej i spryskaj oliwą. Piecz w temperaturze 200°C przez 10 minut, aż staną się złociste i chrupiące. Dla pewności sprawdź w instrukcji swojego urządzenia, jak przygotować frytki warzywne w twoim modelu.

Z czym podawać frytki z cukinii?

Podobnie jak inne warzywne frytki te z cukinii możesz podawać z różnorodnymi dipami i sosami, np.

sosem czosnkowym,

jogurtowym sosem koperkowym,

dipem z awokado (guacamole),

sosem musztardowo-miodowym,

hummusem,

dipem z pieczonej papryki,

dipem ziołowym.

Cukiniowymi słupkami zastąpisz frytki ziemniaczane w daniach takich jak wrap czy burger. Możesz jeść je też bez dodatków. Będą smaczną przekąską na wieczór filmowy, którą z powodzeniem zastąpisz niezdrowe chipsy.

