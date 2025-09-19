Dynia od lat kojarzy się z jesienią i kuchnią pełną aromatycznych, rozgrzewających potraw. Choć najczęściej przygotowuje się z niej zupy czy puree, w wersji na słodko smakuje równie dobrze. Racuchy z dodatkiem dyni to przykład prostego dania, które można przygotować bardzo szybko i są nieco inne niż placki z dyni. To świetna propozycja na leniwe weekendowe śniadanie, podwieczorek lub deser dla całej rodziny.

Przepis na racuchy z dyni

Składniki:

250 g puree z dyni (najlepiej z dyni hokkaido lub piżmowej),

200 g mąki pszennej,

1 jajko,

1 łyżki cukru (lub erytrytolu),

150 ml kefiru,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

olej do smażenia.

Mieszanka przypraw:

1 łyżeczka cynamonu,

½ łyżeczki imbiru mielonego,

½ łyżeczki gałki muszkatołowej,

szczypta goździków mielonych.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj puree z dyni, jajko, mleko i cukier. Dodaj przesianą mąkę, proszek do pieczenia, sól i przygotowaną mieszankę przypraw. Wymieszaj na gładką masę. Na patelni rozgrzej olej i nakładaj łyżką porcje ciasta, formując kształtne placuszki. Smaż na średnim ogniu po 2-3 minuty z każdej strony, aż będą złociste i puszyste. Podawaj ciepłe, najlepiej z jogurtem naturalnym, miodem lub świeżymi owocami albo posypane orzechami lub pestkami dyni.

Placuszki z tego przepisu wychodzą pyszne i puszyste, fot. Adobe Stock, Janna

Sekret aromatu – przyprawy korzenne

To właśnie odpowiednia mieszanka przypraw sprawia, że racuchy z dyni zyskują niepowtarzalny smak. Cynamon dodaje im słodyczy i sprawia, że są rozgrzewające. Imbir dodaje lekkiej ostrości, gałka muszkatołowa pogłębia aromat i sprawia, że placuszki są bardziej pikantne, a odrobina goździków wnosi intensywną nutę, której nie da się pomylić z żadną inną. Ta kompozycja działa nie tylko na kubki smakowe, ale także wprowadza jesienny i rodzinny nastrój.

Praktyczne wskazówki

Jeśli nie masz puree z dyni, możesz przygotować je samodzielnie – wystarczy upiec kawałki dyni w piekarniku, a następnie zblendować je.

Do smażenia najlepiej sprawdza się patelnia z nieprzywierającą powłoką lub żeliwna, dzięki czemu racuchy nie przywierają.

Aby były lżejsze, możesz smażyć je na minimalnej ilości oleju albo przygotować w wersji pieczonej na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Do ciasta można dodać łyżkę jogurtu naturalnego, co sprawi, że racuchy będą bardziej puszyste.

Dlaczego warto przygotować racuchy z dyni

Po pierwsze, to szybki i prosty sposób na sezonowe wykorzystanie dyni. Po drugie, placuszki są bogate w witaminy A, C i E, a także błonnik, który wspiera trawienie. Po trzecie, można je łatwo modyfikować – zamiast kefiru dodać „mleko” roślinne, cukier zastąpić słodzikiem, a do ciasta dorzucić garść posiekanych orzechów. To elastyczna baza, którą każdy może dostosować do własnych upodobań.

