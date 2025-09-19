Bajecznie prosty przepis na racuchy z dyni. Moim sekretem jest mieszanka przypraw
Jeśli jesienią szukasz przepisu, który wykorzystuje sezonowe składniki i pozwala uzyskać wyjątkowy smak, te racuchy z dyni są właśnie dla ciebie. Aromatyczna mieszanka przypraw korzennych zamienia zwykłe placuszki w pachnący deser niczym z dobrej kawiarni. Raz spróbujesz, będziesz szykować już zawsze.
Dynia od lat kojarzy się z jesienią i kuchnią pełną aromatycznych, rozgrzewających potraw. Choć najczęściej przygotowuje się z niej zupy czy puree, w wersji na słodko smakuje równie dobrze. Racuchy z dodatkiem dyni to przykład prostego dania, które można przygotować bardzo szybko i są nieco inne niż placki z dyni. To świetna propozycja na leniwe weekendowe śniadanie, podwieczorek lub deser dla całej rodziny.
Przepis na racuchy z dyni
Składniki:
- 250 g puree z dyni (najlepiej z dyni hokkaido lub piżmowej),
- 200 g mąki pszennej,
- 1 jajko,
- 1 łyżki cukru (lub erytrytolu),
- 150 ml kefiru,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- szczypta soli,
- olej do smażenia.
Mieszanka przypraw:
- 1 łyżeczka cynamonu,
- ½ łyżeczki imbiru mielonego,
- ½ łyżeczki gałki muszkatołowej,
- szczypta goździków mielonych.
Sposób przygotowania:
- W misce wymieszaj puree z dyni, jajko, mleko i cukier.
- Dodaj przesianą mąkę, proszek do pieczenia, sól i przygotowaną mieszankę przypraw. Wymieszaj na gładką masę.
- Na patelni rozgrzej olej i nakładaj łyżką porcje ciasta, formując kształtne placuszki.
- Smaż na średnim ogniu po 2-3 minuty z każdej strony, aż będą złociste i puszyste.
- Podawaj ciepłe, najlepiej z jogurtem naturalnym, miodem lub świeżymi owocami albo posypane orzechami lub pestkami dyni.
Sekret aromatu – przyprawy korzenne
To właśnie odpowiednia mieszanka przypraw sprawia, że racuchy z dyni zyskują niepowtarzalny smak. Cynamon dodaje im słodyczy i sprawia, że są rozgrzewające. Imbir dodaje lekkiej ostrości, gałka muszkatołowa pogłębia aromat i sprawia, że placuszki są bardziej pikantne, a odrobina goździków wnosi intensywną nutę, której nie da się pomylić z żadną inną. Ta kompozycja działa nie tylko na kubki smakowe, ale także wprowadza jesienny i rodzinny nastrój.
Praktyczne wskazówki
Jeśli nie masz puree z dyni, możesz przygotować je samodzielnie – wystarczy upiec kawałki dyni w piekarniku, a następnie zblendować je.
Do smażenia najlepiej sprawdza się patelnia z nieprzywierającą powłoką lub żeliwna, dzięki czemu racuchy nie przywierają.
Aby były lżejsze, możesz smażyć je na minimalnej ilości oleju albo przygotować w wersji pieczonej na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Do ciasta można dodać łyżkę jogurtu naturalnego, co sprawi, że racuchy będą bardziej puszyste.
Dlaczego warto przygotować racuchy z dyni
Po pierwsze, to szybki i prosty sposób na sezonowe wykorzystanie dyni. Po drugie, placuszki są bogate w witaminy A, C i E, a także błonnik, który wspiera trawienie. Po trzecie, można je łatwo modyfikować – zamiast kefiru dodać „mleko” roślinne, cukier zastąpić słodzikiem, a do ciasta dorzucić garść posiekanych orzechów. To elastyczna baza, którą każdy może dostosować do własnych upodobań.
