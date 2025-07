Konfiturę z wiśni robię z dodatkiem, który świetnie podbija smak. Żałuję, że wcześniej nie znałam tego przepisu

W moim domu wszyscy zajadają się konfiturą z wiśni, ale taką, do której dodaję kakao – idealnie pasuje do tych kwaskowatych owoców, a do tego jest bogatym źródłem antyoksydantów, magnezu i żelaza. Poznaj mój przepis na pyszną wiśniową konfiturę z czekoladowym aromatem, idealną do tostów, ciast, a nawet potraw mięsnych.