Prosty kuchenny patent sprawia, że ich smak staje się słodkawy, a obieranie nie sprawia problemu. Niezależnie od tego, czy przygotujesz je w piekarniku, czy na patelni (jeśli tak wolisz), dzięki temu trikowi wreszcie poczujesz prawdziwy smak jesieni, a jadalne kasztany nie będą miały gorzkiego posmaku.

Dlaczego kasztany jadalne wychodzą gorzkie?

Najczęstszy błąd popełniany podczas pieczenia kasztanów to pominięcie etapu moczenia. Surowe kasztany mają naturalne garbniki, które nadają im cierpki, gorzkawy smak. Namoczenie ich w wodzie przez minimum 30 minut sprawia, że gorycz zostaje wypłukana, a wnętrze staje się miękkie i nawet lekko słodkawe. Dodatkowym plusem jest to, że skórka wówczas łatwiej odchodzi, więc obieranie nie jest już męką.

Przed moczeniem kasztany trzeba ponacinać ostrym nożem na krzyż, na wypukłej stronie skorupki. Dzięki temu nie tylko szybciej się upieką, ale też nie "wybuchną" w piekarniku. Jeśli masz czas, możesz moczyć je nawet 2-3 godziny - nie wpłynie to negatywnie na ich smak.

Przed pieczeniem dokładnie osusz kasztany i od razu wyłóż je na blachę i piecz w 200 stopniach przez ok. 25 minut. W tym czasie skórka powinna się lekko rozchylić.

Pamiętaj, aby przed pieczeniem naciąć kasztany, fot. Adobe Stock, nkeskin

Jak jeść pieczone kasztany?

Gotowe kasztany najlepiej jeść praktycznie od razu, kiedy są jeszcze mocno ciepłe. Wtedy najłatiwje się obierają i mają przyjemnie miękką, kremową konsystencję. Możesz jeść je same, jako przekąskę, albo wykorzystać do deserów, farszów czy kremów. W kuchni francuskiej i włoskiej często dodaje się je do ciast, a także jako dodatek do mięs i warzyw.

W okresie jesienno-zimowym pieczone kasztany jadalne sprzedawane są często na jarmarkach świątecznych w tych samych pojemnikach i torebkach, w których możesz kupić popcorn. Możesz przed jedzeniem posypać je odrobiną cukru albo cynamonu, aby nabrały jeszcze bardziej korzennego smaku.

Kasztany z patelni

Jadalne kasztany możesz też przygotować na patelni, ale musi być ona żeliwna. Przygotuj je tak, jak do pieczenia w piekarniku, a potem wrzuć do mocno rozgrzanego naczynia bez żadnego tłuszczu i praż ok. 15 minut na średnim ogniu, często potrząsając patelnią. Tak pieczone kasztany są najpopularniejsze w przestrzeniach miejskich i lokalach gastronomicznych, ale w domowych warunkach znacznie częściej wybieramy pieczenie.

