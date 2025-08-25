Czosnek to jedna z najczęściej wykorzystywana przyprawa, aromatyczna i zdrowa, uważana za naturalny lek środek przeciw drobnoustrojom. Latem chętnie wykorzystujemy czosnek jako dodatek do przetworów, głównie kiszonek i ogórków konserwowych, a także do sosów i marynowania mięs na grilla. Chociaż na ogół nie zwracamy na to uwagi, to latem w sklepach dostępne są dwa rodzaje czosnku

Reklama

Czosnek wiosenny a zimowy – inne właściwości

Czosnek zimowy jest sadzony jesienią (wrzesień-listopad), zbierany w lipcu, zaś tak zwany wiosenny jest sadzony w marcu lub kwietniu (do ok. 10 kwietnia) i zbierany późnym latem. Warto znać różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami przyprawy, ponieważ mają one nieco inne właściwości.

Czosnek zimowy ma intensywniejszy smak i mocniejszy aromat. Wiosenny czosnek, zwany też jarym, jest łagodniejszy i dłużej pozostaje świeży, dzięki czemu może być przechowywany przez dłuższy okres.

Czosnek zimowy wydaje się być smaczniejszy, jeżeli używasz go na bieżąco do przygotowywania potraw i przetworów. A jeśli zależy ci na długim przechowywaniu czosnku, to warto wybrać ten drugi. Zimowy szybciej się zeschnie i wykiełkuje.

Zimowy czosnek ma w środku zdrewniały fragment łodygi, fot. Adobe Stock, Mykoła

Jak odróżnić czosnek zimowy od wiosennego? 3 szczegóły

Na pierwszy rzut oka oba rodzaje czosnku – zimowy i wiosennych – wyglądają tak samo, jednak jeśli dokładniej się przyjrzysz, różni je kilka cech. Na ich podstawie dokonasz bardziej świadomego wyboru. Oto, na co zwrócić uwagę, aby rozróżnić czosnek ozimy od wiosennego:

Wielkość i kształt ząbków : zimowy czosnek ma trochę większą główkę i ząbki, które dość łatwo się obierają (zazwyczaj czosnek sadzony przed zimą posiada 4-8 ząbków, a wiosenny kilkanaście, nawet do 20). Ząbki wiosenne mają różne kształty, zimowe – są do siebie bardzo podobne.

: zimowy czosnek ma trochę większą główkę i ząbki, które dość łatwo się obierają (zazwyczaj czosnek sadzony przed zimą posiada 4-8 ząbków, a wiosenny kilkanaście, nawet do 20). Ząbki wiosenne mają różne kształty, zimowe – są do siebie bardzo podobne. Obecność twardej łodygi: zimowy czosnek ma twardą łodygę w środku, co jest pozostałością pędu kwiatostanowego, a dookoła niej ułożone są ząbki.

zimowy czosnek ma twardą łodygę w środku, co jest pozostałością pędu kwiatostanowego, a dookoła niej ułożone są ząbki. Obecność łuski: wiosenny czosnek pomiędzy ząbkami ma łuskę, której nie widać w zimowej wersji.

Różnice pomiędzy czosnkiem ozimym a jarym najlepiej widać po przekrojeniu wszerz główek czosnku.

Wiosenny czosnek ma ząbki różnej wielkości, fot. Getty Images, d anutaratanya

Przeczytaj też: 3 sposoby obierania czosnku

Który czosnek jest zdrowszy – zimowy czy wiosenny?

W okresie jesiennym warto jeść każdy rodzaj czosnku, bo niezależnie od tego, kiedy był sadzony, zawiera cenne składniki, które działają jak naturalny środek przeciwko infekcjom. Można przypuszczać, że czosnek o intensywniejszym smaku ma w sobie więcej allicyny, czyli związku siarkowego, któremu przypisuje się prozdrowotne działanie przyprawy.

Podsumowując, jeżeli zależy ci na intensywniejszym smaku i chcesz wykorzystać czosnek np. do przetworów, to lepiej wybrać czosnek zimowy. Gdy wolisz czosnek nieco łagodniejszy, którego nie zużyjesz od razu i poleży trochę w kuchni, lepszym wyborem może być czosnek wiosenny.

Czytaj także: