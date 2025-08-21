Obieranie czosnku potrafi być żmudnym i denerwującym zajęciem, szczególnie gdy potrzebujemy od razu całej garści ząbków do przygotowania posiłku. Na szczęście istnieje kilka prostych trików, które pozwolą rozprawić się z tym w zaledwie kilka sekund. Ale to nie wszystko. Ważne jest prawidłowe przechowywanie obranego czosnku, aby jak najdłużej zachował świeżość, aromat i właściwości zdrowotne. Poznaj sprawdzone sposoby zarówno na szybkie obieranie, jak i na przechowywanie ząbków czosnku w kuchni.

Reklama

3 proste sposoby na obieranie czosnku z łupiny

Nie musisz już męczyć się z obieraniem czosnku ząbek po ząbku. Istnieją sprawdzone sposoby, które zrobią to za ciebie w mgnieniu oka. Oto one:

Zgniatanie czosnku. Połóż ząbki czosnku na desce do krojenia i rozgnieć je delikatnie nożem. Łupiny prawie same odpadną. Jeśli nadal trudno ci je obrać, odetnij końcówki przed rozgniataniem.

Połóż ząbki czosnku na desce do krojenia i rozgnieć je delikatnie nożem. Łupiny prawie same odpadną. Jeśli nadal trudno ci je obrać, odetnij końcówki przed rozgniataniem. Obieranie czosnku za pomocą ściereczki . Zawiń kilka ząbków w czystą, suchą ściereczkę i energicznie pocieraj. Po chwili łupiny same się oddzielą.

. Zawiń kilka ząbków w czystą, suchą ściereczkę i energicznie pocieraj. Po chwili łupiny same się oddzielą. Obieranie czosnku w słoiku. Włóż ząbki czosnku do słoika, zakręć pokrywkę i mocno potrząsaj przez kilkanaście sekund. Skórki popękają, a część ząbków będzie praktycznie gotowa do użycia. Metoda najlepiej działa przy suchym czosnku

Szybkie obieranie czosnku jest możliwe, fot. Getty Images, sebastianosecondi

Jak przechowywać obrany czosnek?

Obrane ząbki można zużyć od razu albo pozostawić na później. Skórka chroni je przed czynnikami zewnętrznymi, dlatego obrane ząbki są podatniejsze na psucie się. Właściwe przechowywanie pozwoli wydłużyć ich trwałość.

Najlepszym sposobem przechowywania czosnku w takiej postaci jest umieszczenie w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce. Przy czym w ciągu tygodnia czosnek powinien być zużyty. Obrane ząbki dłużej zachowają trwałość, jeżeli będą zanurzone w oleju roślinnym (np. oliwie lub oleju rzepakowym) lub zasypane solą – to naturalne konserwanty.

Innym dobrym sposobem przechowywania obranego czosnku jest umieszczenie go w zamrażalniku. Mrożony czosnek zachowuje swoją przydatność do spożycia nawet 12 miesięcy. Wystarczy włożyć obrane ząbki do opakowania przeznaczonego do mrożenia żywności, szczelnie zamknąć i umieścić w zamrażalniku.

Ząbki czosnku można również ususzyć. W tym celu trzeba je pokroić na cienkie plasterki i suszyć w piekarniku, w temperaturze około 60°C, z uchylonymi drzwiczkami, do czasu, aż staną się kruche i łamliwe. Taki czosnek można przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach przez wiele miesięcy. Można go też zmielić. Suszony czosnek sprawdzi się jako dodatek do marynat, zup i innych dań.

Czytaj także: