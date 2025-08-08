Cukinii na placki nie muszę ścierać dzięki 1 trikowi. Wyjmuję z torebki i szybko robię chrupiącą przekąskę
Moja rodzina uwielbia smażone placki z cukinii, ale przyznam, że czasem chciałabym skrócić czas ich przygotowywania do minimum. Pomaga mi w tym banalny sposób. Robię zapasy startej cukinii w zamrażarce. Dzięki temu mam gotowy półprodukt na placki i nie tylko. Dowiedz się, co zrobić, żeby starta cukinia mimo mrożenia dobrze smakowała, dłużej zachowała świeżość i nie była rozmoczona.
Mrożenie warzyw i owoców to jeden z najlepszych sposobów na wydłużenie żywotności świeżych pełnych witamin produktów. Wiele z nich można bez obaw o ich smak i wygląd przechowywać w zamrażarce. Przykładem jest cukinia. Możesz zamrozić to warzywo w różnych postaciach, np. startą na placki, do zupy czy omletu. Po rozmrożeniu możesz ją od razu wykorzystać, oszczędzając czas. Aby dobrze smakowała, trzeba jednak pamiętać o kilku szczegółach.
Jak zamrozić cukinię na placki?
Podczas mrożenia cukinii najważniejsze jest jej wcześniejsze osuszenie. Przygotuj zdrowe, najlepiej młode warzywa, a następnie postępuj zgodnie z tymi krokami:
- Umyj cukinie, przekrój wzdłuż i usuń nasiona.
- Osusz warzywo i zetrzyj na tarce na dużych oczkach.
- Posól i odstaw na chwilę, dzięki temu wydobędziesz z niej soki, a cukinia po rozmrożeniu nie będzie wodnista. Wystarczy 1 płaska łyżeczka na kilogram startej cukinii.
- Pozostaw na 10 minut, a następnie dokładnie odciśnij wodę i osusz ręcznikiem papierowym. Niektórzy odparowują cukinię na suchej patelni.
- Podziel warzywo na niewielkie porcje i zapakuj do woreczków strunowych przeznaczonych do mrożenia żywności. Możesz użyć woreczków do pakowania próżniowego.
- Naklej etykiety z aktualną datą i informacją, że cukinia jest już posolona.
- Połóż płasko w zamrażalce na kilka godzin, a po wstępnym mrożeniu możesz postawić pionowo.
Mrożona w ten sposób cukinia powinna być zużyta w ciągu 6 miesięcy.
Jak rozmrażać cukinię?
Jeżeli planujesz wykorzystać zamrożoną wcześniej cukinię, należy ją rozmrozić. Można ją zostawić na kilka godzin w lodówce lub na 30 minut w temperaturze pokojowej. Ewentualnie podgrzać w garnku z odrobiną wody. Jeżeli puściła dużo soków, wystarczy delikatnie ją odcisnąć. Nadaje się od razu do przygotowania ciasta na placki z cukinii lub innego dania. Trzeba tylko pamiętać, że była wcześniej osolona.
Jak jeszcze można zamrozić cukinię?
Cukinię bez problemu można mrozić na surowo i po obróbce termicznej. Nie tylko startą na placki, ale też w innych postaciach:
- pokrojoną w kostkę – wystarczy pokroić w niewielką kostkę ułożyć na płasko w zamrażalniku na tacy i po wstępnym mrożeniu przełożyć do torebek (nadaje się do leczo lub zupy),
- pokrojoną w plastry – wystarczy pokroić, lekko osolić, po chwili osuszyć ręcznikiem papierowym i mrozić najpierw na płasko, potem przełożyć do torebek (nadaje się do sałatek, na pizzę i na grilla),
- zmiksowaną na przecier – pokrój, osól i osusz, a następnie zblenduj i włóż do niewielkich foremek przeznaczonych do mrożenia, np. do lodów (nadaje się zup, dipów, sosów, wypieków, past).
Przed mrożeniem cukinia może wymagać blanszowania, czyli krótkiego obgotowania i szybkiego schłodzenia w lodowatej wodzie. Dzięki temu lepiej zachowa swoją strukturę, kolor i smak. Ten zabieg wykonuje się w przypadku cukinii pokrojonej na większe kawałki, jak kostka i plastry.
