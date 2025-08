Latem wykorzystujemy to, co daje nam w tym czasie natura. Jednak nawet zdrowe warzywa mogą nam czasami zrobić niemiłą niespodziankę. Przykładem jest cukinia, która jest w smaku gorzka. Co to oznacza? Czy można ją jeść i co zrobić, żeby pozbyć się goryczki?

Dlaczego lepiej nie jeść gorzkiej cukinii?

Gorzki smak cukinii świadczy z wysokiej zawartości kukurbitacynów. Te związki w dużych ilościach są trujące i powodują przykre dolegliwości. Po ich zjedzeniu mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, osłabienie i odwodnienie (które jest groźnie zwłaszcza u dzieci i osób starszych). Występowanie tych toksyn w warzywach (nie tylko w cukinii, ale też ogórkach, dyni, patinsonach) to nie wybryk natury, a mechanizm obronny. Ma odstraszać szkodniki, jednak w nadmiarze są to substancje szkodliwe dla człowieka.

Co zrobić, żeby cukinia nie była gorzka?

Aby cukinia z własnej uprawy nie była gorzka, trzeba ją regularnie podlewać i zbierać, gdy jest młoda. Warto wiedzieć, że wyższe stężenie kukurbitacyn częściej pojawia się w cukiniach z upraw amatorskich, zwłaszcza gdy roślina cierpi z powodu niedoboru wody, suszy lub jest krzyżówką z innymi roślinami z sąsiedztwa. Dzieje się tak, ponieważ stres środowiskowy pobudza roślinę do wytwarzania naturalnych mechanizmów obronnych, w tym właśnie tych gorzkich związków.

Co zrobić, gdy kupiona cukinia jest gorzka? Niewiele można poradzić w takiej sytuacji. Najbardziej rozsądne jest wyrzucenie warzywa o nieprzyjemnym smaku. Podgrzewanie, pieczenie czy przyprawianie niestety nie neutralizują kukurbitacyn.

Warzywa warto zawsze spróbować przed przygotowaniem (cukinię można jeść na surowo). Intensywny, nieprzyjemny smak to sygnał, by ich nie jeść.

Czy wszystkie gorzkie cukinie są niebezpieczne?

Nie każda lekko gorzkawa cukinia musi od razu nam zaszkodzić, ale lepiej nie ryzykować. Trudno przewidzieć, czy akurat dany egzemplarz zawiera „dopuszczalną” dawkę kukurbitacyn. U wrażliwych osób nawet niewielka ilość tych toksyn może wywołać silne objawy. Warto więc trzymać się prostej zasady: jeśli warzywo ma intensywny gorzki posmak, lepiej zrezygnować z jedzenia.

Na co jeszcze zwracać uwagę przy wyborze cukinii?

Podczas wyboru cukinii, zwracaj uwagę na jej wygląd. Warzywa powinny być jędrne, bez uszkodzeń, plamek, oznak choroby czy pleśni, o neutralnym zapachu. Wybieraj młode cukinie (są niewielkie i lśniące). Duże i przerośnięte częściej zawierają gorzkie substancje. Najlepiej kupuj je ze sprawdzonego źródła.

