Makaron z truskawkami w ostatni weekend stał się niemal celebrytą. Kiedy Iga Świątek wspomniała w wywiadzie, że uwielbia to danie, kulinarny świat oszalał. Wszyscy przekrzykują się na temat najlepszego przepisu, dodając do niego nowoczesne twisty. Choć makaron na słodko to trochę włoska profanacja, truskawki w połączeniu z sosem śmietanowym to prawdziwy smak dzieciństwa.

Jak zrobić makaron à la Iga?

Przepis na ulubioną przekąskę Igi nie jest trudny. Jak sama powiedziała w wywiadzie, to tylko 3 składniki - taki smak pamięta z dzieciństwa i to właśnie prostota sprawia, że ta nietypowa dla reszty świata potrawa zyskuje coraz większy rozgłos.

Składniki:

200 g makaronu,

300 g truskawek (najlepsze będą świeże),

150 ml jogurtu naturalnego lub truskawkowego,

opcjonalnie szczypta cukru.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron al dente w lekko osolonej wodzie (wsyp dużo mniej soli, niż kiedy gotujesz makaron do wytrawnych dań). W międzyczasie truskawki pokrój na połówki lub ćwiartki, kilka rozgnieć widelcem. Ugotowany makaron przełóż na talerz, polej jogurtem i posyp truskawkami. Opcjonalnie dodaj odrobinę cukru. Podawaj na ciepło lub schłodzony - w obu wersjach smakuje doskonale.

W restauracjach makaron z truskawkami podaje się z różnymi dodatkami, np. listkami mięty albo gałązkami rozmarynu, fot. Adobe Stock, Bera_berc

Co dodać do makaronu z truskawkami?

Choć klasyczny przepis ma swój niepowtarzalny urok, restauracje chętnie eksperymentują z dodatkami, aby wyróżnić czymś swoją przekąskę na tle innych. Świetnie sprawdzą się chociażby listki mięty lub melisy, które przełamują słodycz owoców i nadają daniu letniego aromatu. Pamiętaj, że mięta ma różne odmiany - do makaronu z truskawkami genialnie sprawdzi się np. mięta czekoladowa.

Jeśli wolisz wersję jeszcze bardziej deserową, dodaj pokruszone beziki. Doskonale pasują także prażone płatki migdałów, a zamiast jogurtu sprawdzi się też ricotta albo mascarpone z cukrem pudrem. Możesz także dodać świeżą laskę wanilii, cynamon albo wiórki kokosowe. Tak naprawdę masz pełną dowolność - podstawowy przepis Igi to tylko baza dla twojej kreatywności!

Co do makaronu - idealnie sprawdzą się kokardki albo tagliatelle, ale możesz pobawić się także innymi kształtami. Spróbuj świderków, penne albo klasycznego makaronu do spaghetti!

