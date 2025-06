Tylko tak umyte truskawki są bezpieczne do zjedzenia. Większość z nas nie ma pojęcia o tym, że sama woda to za mało

Sezon na truskawki trwa w najlepsze. Z tych sezonowych owoców można przygotować nie tylko słodkie wypieki i przetwory. Truskawki świetnie smakują w formie kompotów oraz zdrowych koktajli. Niektórzy wykorzystują ich właściwości również w kosmetyce. Soczyste owoce służą do przygotowywania domowych maseczek i peelingów. Zanim jednak sięgniesz po truskawki dokładnie oczyść je z bakterii i resztek oprysków. Sama woda to za mało. Aby skutecznie pozbyć się zanieczyszczeń zastosuj dwa roztwory. Oba przygotujesz z tego, co już masz w swojej kuchni.