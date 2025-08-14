Kąski kalafiora w panierce są zarówno smaczną samodzielną przekąską, jak i dodatkiem do obiadu. Warto przygotować je latem, kiedy mamy dostęp do świeżych, sezonowych warzyw. Są mniej kaloryczne niż klasyczne frytki z ziemniaków, a równie smaczne, a nawet lepsze. Mogą zastąpić również mięsny dodatek do obiadu.

Chrupiące różyczki przygotujesz na kilka sposobów. Obtocz je w cieście, panieruj w bułce tartej albo ziołowej posypce. Poniżej znajdziesz 2 przepisy na to danie z kalafiora.

Składniki na kąski z kalafiora w panierce

1 kalafior

3 jajka

1/4 szklanki mleka

sól do smaku

bułka tarta do panierowania

olej do smażenia

W wersji bezglutenowej zamiast bułki tartej użyj mąki kukurydzianej lub zmielonych płatków owsianych. Aby kąski były bardziej chrupiące i aromatyczne, możesz dodać do panierki starty parmezan. Aromatu dodadzą im również ulubione zioła, jak oregano, koperek, tymianek.

Jak zrobić kawałki kalafiora w chrupiącej panierce?

Aby zrobić to proste danie, kalafior należy najpierw obgotować, a później panierować i smażyć.

Oczyść kalafior, podziel go na różyczki, włóż do osolonej wody i gotuj przez 10 minut. Odcedź i osusz go delikatnie na ręczniku papierowym. Połącz 3 jajka z mlekiem i dokładnie wymieszaj. Do drugiej miski wsyp bułkę tartą. Każdą różyczkę zanurzaj najpierw w jajku, następnie obtaczaj dokładnie w bułce tartej i smaż w głębokim tłuszczu na złocisto. Wyjmuj na ręcznik papierowy i odsącz z nadmiaru oleju.

Podawaj kalafior z ulubionym sosem. Pasuje do nich sos koperkowy, czosnkowy, majonezowy oraz tzatzyki i guacamole.

Alternatywną metodą przygotowania kalafiora jest pieczenie w piekarniku. Dzięki temu danie będzie mniej kaloryczne. Wystarczy ułożyć obtoczone w bułce tartej różyczki na wyłożonej papierem blasze do pieczenia, skropić oliwą i piec przez 20-25 minut w temperaturze 180°C, aż kalafior stanie się złocisty.

fot. Adobe Stock, grinchh

Pieczone kąski kalafiora bez tłuszczu

Kalafiorowe chrupiące różyczki możesz zrobić również w wersji fit. Nie mają panierki z bułki oraz nie są smażone, tylko pieczone. Są również pyszne, a o wiele mniej kaloryczne.

Składniki:

1 główka kalafiora

3-4 łyżki koncentratu pomidorowego

2 łyżki miodu

2 łyżki oliwy

do smaku przyprawy: mielona papryka wędzona, mielona ostra papryka, czosnek granulowany, sól, pieprz

Kalafior umyj, oczyść i połam na mniejsze różyczki. W misce przygotuj marynatę. Połącz oliwę, koncentrat pomidorowy, miód i przyprawy. Wymieszaj. Dodaj kawałki kalafiora i dokładnie rozprowadź po nich marynatę. Następnie wyłóż kalafior na blaszkę do pieczenia pokrytą papierem pergaminowym. Piecz przez 25-30 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Podawaj z ulubionym dipem.

