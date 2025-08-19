Leczo to świetny pomysł na obiad bez mięsa. Warto zrobić go latem z dostępnych sezonowych warzyw. Zamiast popularnej cukinii do przygotowania możesz użyć kabaczka. To warzywo ma trochę mniej wody i gęstszy miąższ niż cukinia, dlatego świetnie się sprawdzi jako składnik węgierskiej potrawy.

Czym jest leczo i z czego się składa?

Leczo (węg. lecsó) to danie wywodzące się z kuchni węgierskiej i bałkańskiej, znane również w Polsce. Główne składniki to przede wszystkim papryka i pomidory. Pierwotnie leczo miało formę sosu z pomidorów i zielonej papryki i robiło się je na smalcu i słoninie. Dzisiaj częściej używa się oleju, a skład dania jest bardziej różnorodny.

Do leczo dodaje się też inne, bardziej niż kiedyś dostępne warzywa, np. cukinię, kabaczek, bakłażana, pieczarki, ale też różne rodzaje mięsa. Czasami dla zagęszczenia jest dodawany ryż. Podobnie do leczo potrawy to francuskie ratatouille, arabska szakszuka, serbskie giuwecz, włoska peperonata i tureckie menemen.

Potrawę zazwyczaj podaje się zaraz po ugotowaniu. Można ją też przechowywać w lodówce do 3-4 dni lub zapasteryzować i otrzymać leczo w słoikach.

Składniki na leczo z kabaczkiem

Składniki (5 porcji):

1 duży kabaczek (ok. 800 g)

300 g pieczarek

2 cebule

2 papryki (różne kolory)

4-5 pomidorów lub 1 puszka krojonych (400 g)

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1-2 łyżeczki cukru

sól, pieprz

ulubione przyprawy, np. papryka słodka, ostra, majeranek, tymianek, liść laurowy

3 łyżki oleju

Do potrawy możesz dodać mięso. Podsmaż na oddzielnej patelni kiełbasę, boczek, pierś z kurczaka (lub inne mięso) i dodaj do gotowego warzywnego leczo.

Leczo z kabaczkiem – sposób przygotowania

Ten jednogarnkowy obiad z kabaczkiem przyrządzisz w prosty sposób. Przygotowanie zajmie ci około 30 minut.

Przygotowanie leczo z kabaczkiem:

Cebulę pokrój w piórka, pieczarki w plasterki, paprykę i kabaczek w kostkę. Na dużej patelni lub w garnku rozgrzej olej, zeszklij cebulę. Dodaj pieczarki i smaż, aż odparują wodę. Wrzuć paprykę i smaż kolejne 5 minut na średnim ogniu, często mieszając, aby nic się nie przypaliło. Dodaj kabaczek i podsmażaj jeszcze przez chwilę, żeby warzywo zmiękło. Dorzuć pokrojone pomidory, koncentrat, cukier, przyprawy, sól i pieprz. Dolej odrobinę wody, jeśli potrzeba. Wymieszaj. Duś wszystko razem ok. 15-20 minut pod przykryciem do czasu, aż warzywa będą miękkie, ale nierozgotowane.

Spróbuj i dopraw do smaku. Podawaj jako samodzielne danie, z pieczywem, ryżem lub kaszą.

Leczo z kabaczkiem to jednogarnkowy obiad idealny na lato, fot. Getty Images, Lilechka75

