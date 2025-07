Leczo, potrawa kuchni węgierskiej z papryką i pomidorami, na ogół zjadane jest od razu po przygotowaniu. Ale to jednogarnkowe danie doskonale nadaje się również do zamknięcia w słoikach i przechowywania na później. W Polsce robi się je trochę inaczej niż oryginalne leczo – z cukinią i na oleju, a nie na smalcu. Niezależnie od tego, jak je zrobisz, stanie się wyśmienitym przetworem na czarną godzinę, gdy będzie trzeba szybko przygotować ciepły obiad.

Bezmięsne leczo do słoików – jakie składniki są potrzebne?

Składniki na leczo:

1 kg pomidorów,

3 papryki,

2 cukinie,

2-3 cebule,

3-4 łyżki oleju,

2 łyżki cukru,

sól i pieprz do smaku,

2-3 łyżeczki słodkiej papryki w proszku.

Do wersji bezmięsnej możesz też dodać wędzone tofu pokrojone w kostkę.

Jak zrobić leczo do słoików na zimę?

Sposób przygotowania leczo do słoików:

Pomidory umyj, sparz i obierz ze skórki, a następnie pokrój w dużą kostkę. Papryki umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój w 2-3 cm paski. Cebule obierz i posiekaj. Cukinie obierz i pokrój w kostkę. Na rozgrzany olej w głębokim naczyniu połóż cebulę. Podsmaż ją tak, aby się nie przypaliła. Dodaj paprykę i smaż 5-7 minut. Następnie dodaj cukinię i smaż kolejne kilka minut. Na sam koniec dodaj pomidory, przyprawy, cukier. Wymieszaj i duś przez ok. 15-20 minut. Spróbuj i dopraw do smaku wedle uznania.

Pasteryzacja:

Przełóż gorące leczo do umytych, wyparzonych słoików i zakręć czystymi, wyparzonymi pokrywkami. Zostaw ok. 2 cm wolnej przestrzeni od krawędzi słoików. Umieść słoiki w nagrzanym do 120°C piekarniku, aby zapasteryzować. Pozostaw ja na 20-30 minut. Po wyjęciu możesz studzić do góry dnem, a później schować do ciemnego i chłodnego miejsca.

Przygotowane w ten sposób leczo najlepiej zjeść w ciągu 6-8 miesięcy. Po otwarciu trzymać w lodówce i spożyć w ciągu 3-5 dni.

Leczo do słoików – wersja z mięsem

Jeżeli od wersji wege wolisz leczo z mięsem, to również takie możesz przygotować i zawekować. Wykorzystaj 30-40 dag dobrej jakości kiełbasy. Aby zrobić leczo z kiełbasą, wystarczy drobna modyfikacja przepisu powyżej, a polega ona na tym, że do podsmażonej cebuli dodajesz ją pokrojoną w półplasterki. Podsmażasz razem jeszcze przez kilka minut. Dalej wykonujesz te same kroki, co przy jarskiej wersji leczo.

Przetwory leczo możesz zrobić w wersji wegetariańskiej lub z mięsem, fot. Getty Images, Piotr Krzeslak

