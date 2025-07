Rybę jak z najlepszej smażalni przygotowałam w domu, nie obawiając się o swoją kieszeń. Wykorzystałam jeden „sekretny” składnik, który zmienia smak i wygląd ryby. Ryba zanurzona w piwnym cieście przed smażeniem zyskuje złocistą, lekką i chrupiącą skórkę. Oto jak ją przyrządzić.

Reklama

Ryba w cieście piwnym. Tak ją przygotujesz

Składniki na rybę w cieście piwnym:

60 gramów mąki pszennej,

60 gramów mąki kukurydzianej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

2/3 szklanki zimnego piwa (ciemnego lub jasnego) albo 1/3 szklanki piwa i 1/3 szklanki zimnej wody gazowanej,

sól i pieprz do smaku,

4 filety ulubionej ryby.

Sposób przygotowania:

Odłóż 2 łyżki mąki pszennej, a pozostałą ilość wymieszaj z mąką kukurydzianą i proszkiem do pieczenia. Dopraw szczyptą soli i pieprzem. Energicznie mieszając widelcem, dodawaj stopniowo piwo i wodę gazowaną do mąki. Mieszaj dotąd, aż uzyskasz gęste, gładkie ciasto. Włóż ciasto do lodówki na 30-60 minut. W międzyczasie osusz filety ręcznikiem papierowym i dopraw solą. Podgrzej olej do 175°C (smażenie odbywa się w głębokim oleju, więc w garnku powinno być kilka centymetrów tego tłuszczu). 2 łyżki odłożonej mąki wsyp na talerz i obtaczaj w niej każdy filet. Otrzep z nadmiaru mąki. Zanurz cały filet w cieście. Ostrożnie zanurzaj każdy filet w gorącym oleju. Od czasu do czasu obracaj rybę. Smaż, aż będzie chrupiąca i złocista (ok. 6-8 minut).

Rybę podawaj ciepłą, np. z frytkami lub pieczonymi ziemniakami i surówką.

Jeżeli chcesz, aby filety dłużej były ciepłe, wstaw je na chwilę do piekarnika od razu po usmażeniu. Nagrzej piekarnik do 90°C i trzymaj w nim rybę do czasu, aż usmażysz wszystkie kawałki.

Ciasto piwne to jedna z najlepszych panierek do smażonej ryby, fot. Adobe Stock, Stepanek Photography

Mogę śmiało powiedzieć, że ciasto na bazie piwa jest sekretem najlepszej smażonej ryby. Jak się okazuje, dwutlenek węgla zawarty w gazowanym napoju powoduje, że ciasto się napowietrza, w efekcie czego uzyskujemy puszystą, chrupiącą i lekką panierkę do ryby. Alkohol odparowuje w czasie smażenia, a pozostaje jedynie aromat, który nadaje oryginalnego smaku (zwłaszcza gdy użyjemy miodowego lub pszenicznego piwa). Według niektórych panierka piwna pozostaje też dłużej chrupiąca po usmażeniu niż ta z mąki pszennej.

Czytaj także: