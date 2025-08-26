Keto placki z cukinii to idealny obiad na lato. Dodaj do nich 2 zaskakujące składniki
Cukinia to warzywo, które sprawdza się jako baza dania w diecie ketogenicznej. Ma niewiele węglowodanów i jest świetnym zamiennikiem makaronu, kaszy czy ziemniaków. Warto wykorzystywać w kuchni to zdrowe i wszechstronne warzywo zwłaszcza latem, gdy trwa sezon na nie, np. przyrządzając te niskowęglowodanowe chrupiące placki z 2 nieoczywistymi dodatkami.
Keto placki z cukinii z boczkiem i serem to sycąca, a jednocześnie lekkie danie idealne nie tylko na obiad, ale też śniadanie lub kolację. Cukinia świetnie nadaje się jako baza posiłku w ramach diety ketogenicznej. W diecie keto podstawowym źródłem energii są tłuszcze, natomiast ilość węglowodanów jest ograniczona do minimum.
Te placki są chrupiące z zewnątrz, miękkie w środku. Stanowią świetną alternatywę dla tradycyjnych placków ziemniaczanych, które mają znacznie więcej węglowodanów. Tak przygotowane placki z cukinią, boczkiem i serem są niskowęglowodanowe, bogate w białko i tłuszcze, a przy tym wyjątkowo proste w przygotowaniu.
Keto placki z cukinii
Placki z cukinii w wersji keto mają mało węglowodanów i nie powodują skoku glukozy we krwi. Sama cukinia świetnie wpisuje się w zasady diety ketogenicznej. Średniej wielkości warzywo ma około 6 g węglowodanów, z czego aż 2 g stanowi błonnik, którego organizm nie trawi. Placki są nie tylko smaczne, ale i szybkie w przygotowaniu. Aby ograniczyć w nich ilość węglowodanów, tradycyjną mąkę zastąpiono niskowęglowodanowymi składnikami. Źródłem tłuszczą są 2 dodatkowe składniki: podsmażany boczek i starty ser. Dodają nie tylko smaku, ale też chrupkości i scalają całość.
Placki z cukinii z boczkiem i serem – składniki
Do przygotowania około 8 placków z cukinii, które idealnie nadają się na szybki keto obiad, potrzebujesz:
- 2 średnie cukinie
- 2 jajka
- 100 g wędzonego boczku (pokrojonego w kostkę)
- 80 g startego sera żółtego (np. cheddar lub mozzarella)
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia (bez glutenu)
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku
- 1 łyżka masła klarowanego lub oleju rzepakowego do smażenia
- opcjonalnie: 3 łyżki mąki migdałowej lub kokosowej do zagęszczenia
Jak zrobić keto placki z cukinii?
- Umyj i zetrzyj cukinię na tarce o grubych oczkach. Przełóż na sitko, lekko posól i odstaw na 10 minut, aby puściła sok. Następnie odciśnij nadmiar wody rękami lub przez gazę.
- Na suchej patelni podsmaż boczek, aż stanie się chrupiący.
- Do miski przełóż odciśniętą cukinię, dodaj jajka, starty ser, podsmażony boczek oraz proszek do pieczenia (opcjonalnie: mąkę). Dopraw solą (niewiele, bo boczek jest słony) i pieprzem. Całość dobrze wymieszaj, aby powstała gęsta masa.
- Na rozgrzanej patelni z masłem lub olejem kładź porcje ciasta cukiniowego, lekko je spłaszczając.
- Smaż placki po 2-3 minuty z każdej strony, aż nabiorą złocistego koloru i będą chrupiące.
Tak przyrządzone keto placki podawaj z sosem czosnkowym lub koperkowym na bazie jogurtu albo śmietaną. Posyp świeżymi ziołami.
