Keto placki z cukinii z boczkiem i serem to sycąca, a jednocześnie lekkie danie idealne nie tylko na obiad, ale też śniadanie lub kolację. Cukinia świetnie nadaje się jako baza posiłku w ramach diety ketogenicznej. W diecie keto podstawowym źródłem energii są tłuszcze, natomiast ilość węglowodanów jest ograniczona do minimum.

Te placki są chrupiące z zewnątrz, miękkie w środku. Stanowią świetną alternatywę dla tradycyjnych placków ziemniaczanych, które mają znacznie więcej węglowodanów. Tak przygotowane placki z cukinią, boczkiem i serem są niskowęglowodanowe, bogate w białko i tłuszcze, a przy tym wyjątkowo proste w przygotowaniu.

Keto placki z cukinii

Placki z cukinii w wersji keto mają mało węglowodanów i nie powodują skoku glukozy we krwi. Sama cukinia świetnie wpisuje się w zasady diety ketogenicznej. Średniej wielkości warzywo ma około 6 g węglowodanów, z czego aż 2 g stanowi błonnik, którego organizm nie trawi. Placki są nie tylko smaczne, ale i szybkie w przygotowaniu. Aby ograniczyć w nich ilość węglowodanów, tradycyjną mąkę zastąpiono niskowęglowodanowymi składnikami. Źródłem tłuszczą są 2 dodatkowe składniki: podsmażany boczek i starty ser. Dodają nie tylko smaku, ale też chrupkości i scalają całość.

Placki z cukinii z boczkiem i serem – składniki

Do przygotowania około 8 placków z cukinii, które idealnie nadają się na szybki keto obiad, potrzebujesz:

2 średnie cukinie

2 jajka

100 g wędzonego boczku (pokrojonego w kostkę)

80 g startego sera żółtego (np. cheddar lub mozzarella)

1 łyżeczka proszku do pieczenia (bez glutenu)

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

1 łyżka masła klarowanego lub oleju rzepakowego do smażenia

opcjonalnie: 3 łyżki mąki migdałowej lub kokosowej do zagęszczenia

Jak zrobić keto placki z cukinii?

Umyj i zetrzyj cukinię na tarce o grubych oczkach. Przełóż na sitko, lekko posól i odstaw na 10 minut, aby puściła sok. Następnie odciśnij nadmiar wody rękami lub przez gazę. Na suchej patelni podsmaż boczek, aż stanie się chrupiący. Do miski przełóż odciśniętą cukinię, dodaj jajka, starty ser, podsmażony boczek oraz proszek do pieczenia (opcjonalnie: mąkę). Dopraw solą (niewiele, bo boczek jest słony) i pieprzem. Całość dobrze wymieszaj, aby powstała gęsta masa. Na rozgrzanej patelni z masłem lub olejem kładź porcje ciasta cukiniowego, lekko je spłaszczając. Smaż placki po 2-3 minuty z każdej strony, aż nabiorą złocistego koloru i będą chrupiące.

Tak przyrządzone keto placki podawaj z sosem czosnkowym lub koperkowym na bazie jogurtu albo śmietaną. Posyp świeżymi ziołami.

Placki z cukinii w wersji keto mają o wiele mniej węglowodanów niż klasyczne placki, fot. Getty Images, Arx0nt

