Do leczo dorzucam ten słodki owoc. To szybkie danie smakuje jeszcze lepiej
Leczo to świetny pomysł na obiad na lato. Ma mnóstwo sezonowych warzyw, jest łatwe w przygotowaniu i jednogarnkowe. Podkręć smak tej potrawy, dodając do niej egzotyczny owoc. To nieoczywiste połączenie jest sprawdzone i bardzo smaczne.
Leczo, czyli węgierskie danie bazujące na pomidorach i papryce, to dobry pomysł na posiłek z mięsem, jak i obiad bez mięsa. Najlepiej przygotować je latem z dostępnych sezonowych warzyw. Poniżej umieściliśmy przepis na leczo z mniej popularnym niż cukinia kabaczkiem oraz... ananasem. To połączenie przypadnie do smaku zwłaszcza tym, którzy lubią słodko-kwaśne kombinacje z tropikalną nutą. Ananas jak najbardziej pasuje do tego dania, dodaje mu świeżości i soczystości.
Leczo (węg. lecsó) to danie, które przywędrowało do nas z Bałkanów. Pierwotnie jego bazą była papryka i pomidory, z czasem lista składników się rozwijała i dzisiaj dorzucamy do niego inne warzywa, np. cukinię, kabaczek, bakłażana, pieczarki, a także różne mięsa. Ananas nie jest typowym dodatkiem, ale warto spróbować dania również z takim ciekawym akcentem.
Składniki na leczo z kabaczkiem i ananasem
Składniki (5 porcji):
- 1 duży kabaczek (ok. 800 g)
- 2 cebule
- 2 papryki (różne kolory)
- 4 plastry ananasa świeżego lub z puszki (ok. 200 g)
- 300-400 g kiełbasy (np. śląskiej lub podwawelskiej)
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego
- 1 łyżeczka cukru
- sól, pieprz
- 3 łyżki oleju
Jeżeli chcesz leczo w wersji wegetariańskiej, żaden problem – wystarczy, że pominiesz dodatek kiełbasy. Nie wyobrażasz sobie tego dania bez mięsa? Kiełbasa to niejedyna opcja. Możesz dodać boczek, pierś z kurczaka, przygotowaną wcześniej wołowinę lub wieprzowinę.
Leczo najczęściej przygotowuje się z cukinią, dlatego jeżeli nie masz kabaczka, to użyj tego warzywa. Możesz też zastąpić kabaczek bakłażanem, ale pamiętaj, że trzeba go wcześniej pokroić, posolić, odstawić na 15 minut i opłukać – w ten sposób pozbędziesz się z niego goryczki.
Przygotowanie leczo:
- Pokrój cebule, paprykę i kabaczek na mniejsze kawałki. Kiełbasę pokrój w półplasterki.
- Rozgrzej olej na dużej patelni lub w garnku. Wrzuć kiełbasę i podsmaż, aż się lekko zrumieni. Odłóż ją na talerz.
- Na tym samym tłuszczu zeszklij cebulę.
- Dodaj paprykę i smaż ok. 5 minut, często mieszając.
- Dorzuć kabaczek i smaż jeszcze 3 minuty.
- Włóż z powrotem kiełbasę, dodaj koncentrat pomidorowy, cukier, przyprawy, sól, pieprz oraz kawałki ananasa.
- Duś pod przykryciem ok. 10-15 minut, aż warzywa staną się miękkie, ale nie rozgotowane.
Leczo można przechowywać w lodówce do 3-4 dni lub zapasteryzować: leczo w słoikach.
Jakie przyprawy pasują do leczo z ananasem?
Typowe przyprawy, które pasują do leczo, to słodka mielona papryka, majeranek, ziele angielskie i liść laurowy. Danie będzie bardziej pikantne, jeżeli dodasz ostrą papryczkę chili. Możesz także poeksperymentować z innymi smakami. W leczo można też spotkać oregano, czosnek, tymianek lub kminek. Oczywiście podstawą jest sól, pieprz i cukier, bez których potrawa będzie miała bardzo delikatny smak.
