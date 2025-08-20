Leczo, czyli węgierskie danie bazujące na pomidorach i papryce, to dobry pomysł na posiłek z mięsem, jak i obiad bez mięsa. Najlepiej przygotować je latem z dostępnych sezonowych warzyw. Poniżej umieściliśmy przepis na leczo z mniej popularnym niż cukinia kabaczkiem oraz... ananasem. To połączenie przypadnie do smaku zwłaszcza tym, którzy lubią słodko-kwaśne kombinacje z tropikalną nutą. Ananas jak najbardziej pasuje do tego dania, dodaje mu świeżości i soczystości.

Reklama

Leczo (węg. lecsó) to danie, które przywędrowało do nas z Bałkanów. Pierwotnie jego bazą była papryka i pomidory, z czasem lista składników się rozwijała i dzisiaj dorzucamy do niego inne warzywa, np. cukinię, kabaczek, bakłażana, pieczarki, a także różne mięsa. Ananas nie jest typowym dodatkiem, ale warto spróbować dania również z takim ciekawym akcentem.

Składniki na leczo z kabaczkiem i ananasem

Składniki (5 porcji):

1 duży kabaczek (ok. 800 g)

2 cebule

2 papryki (różne kolory)

4 plastry ananasa świeżego lub z puszki (ok. 200 g)

300-400 g kiełbasy (np. śląskiej lub podwawelskiej)

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka cukru

sól, pieprz

3 łyżki oleju

Jeżeli chcesz leczo w wersji wegetariańskiej, żaden problem – wystarczy, że pominiesz dodatek kiełbasy. Nie wyobrażasz sobie tego dania bez mięsa? Kiełbasa to niejedyna opcja. Możesz dodać boczek, pierś z kurczaka, przygotowaną wcześniej wołowinę lub wieprzowinę.

Leczo najczęściej przygotowuje się z cukinią, dlatego jeżeli nie masz kabaczka, to użyj tego warzywa. Możesz też zastąpić kabaczek bakłażanem, ale pamiętaj, że trzeba go wcześniej pokroić, posolić, odstawić na 15 minut i opłukać – w ten sposób pozbędziesz się z niego goryczki.

Przygotowanie leczo:

Pokrój cebule, paprykę i kabaczek na mniejsze kawałki. Kiełbasę pokrój w półplasterki. Rozgrzej olej na dużej patelni lub w garnku. Wrzuć kiełbasę i podsmaż, aż się lekko zrumieni. Odłóż ją na talerz. Na tym samym tłuszczu zeszklij cebulę. Dodaj paprykę i smaż ok. 5 minut, często mieszając. Dorzuć kabaczek i smaż jeszcze 3 minuty. Włóż z powrotem kiełbasę, dodaj koncentrat pomidorowy, cukier, przyprawy, sól, pieprz oraz kawałki ananasa. Duś pod przykryciem ok. 10-15 minut, aż warzywa staną się miękkie, ale nie rozgotowane.

Leczo można przechowywać w lodówce do 3-4 dni lub zapasteryzować: leczo w słoikach.

Leczo z kabaczkiem i ananasem, fot. Getty Images, travellinglight

Jakie przyprawy pasują do leczo z ananasem?

Typowe przyprawy, które pasują do leczo, to słodka mielona papryka, majeranek, ziele angielskie i liść laurowy. Danie będzie bardziej pikantne, jeżeli dodasz ostrą papryczkę chili. Możesz także poeksperymentować z innymi smakami. W leczo można też spotkać oregano, czosnek, tymianek lub kminek. Oczywiście podstawą jest sól, pieprz i cukier, bez których potrawa będzie miała bardzo delikatny smak.

Czytaj także: