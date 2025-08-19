Wlewam ten sok do kawy i mam najlepszy napój na lato. Orzeźwia i dodaje energii
Espresso z sokiem pomarańczowym może wydawać się dziwnym połączeniem, ale w niektórych regionach jest klasycznym napojem podawanym do letniego śniadania. Sprawdza się w upalne dni jako naturalne orzeźwienie i energetyk. Wypróbuj tego egzotycznego połączenia, przyrządzając kawę na 1 z 2 sposobów.
Espresso z dodatkiem soku pomarańczowego to niecodzienne zestawienie, które może wydawać się zaskakujące, ale warto spróbować zwłaszcza latem. Ten orzeźwiający, pobudzający dzięki kofeinie napój cieszy się dużą popularnością w Brazylii, gdzie funkcjonuje pod nazwą café com suco de laranja.
Kwasowość soku pomarańczowego przełamuje intensywną goryczkę kawy, dzięki czemu powstaje, smaczny i energetyzujący napój. Poniżej znajdziesz prosty sposób na przygotowanie tego napoju: w wersji podstawowej oraz słodszej z mlekiem.
Jak zrobić letnie orzeźwiające orange espresso?
Składniki:
- 60 ml espresso
- 200 ml soku pomarańczowego
- kostki lodu
Przygotowanie orange espresso:
- Zaparz espresso i pozostaw do lekkiego ostygnięcia.
- Włóż kostki lodu do szerokiej szklanki i dodaj sok pomarańczowy.
- Wlej espresso. Dobrze wymieszaj i natychmiast podawaj.
- Możesz udekorować szklankę plasterkiem pomarańczy.
To przepis na podstawowe orange espresso, ale możesz kawę podawać również z mlekiem krowim lub jego roślinnym odpowiednikiem, syropem smakowym (np. waniliowym, karmelowym), świeżą miętą i przyprawami (jak cynamon, kardamon). Dobierz dodatki zgodnie ze swoimi upodobaniami.
Przepis na słodkie orange espresso z mlekiem skondensowanym
Jeżeli wolisz słodszą kawę, niemal w formie deseru, to wypróbuj orange espresso z mlekiem skondensowanym.
Potrzebujesz:
- 60 ml espresso
- 200 ml soku pomarańczowego
- 2 łyżki słodkiego mleka skondensowanego
- szczypta cynamonu (kardamonu lub gałki muszkatołowej)
- kostki lodu
- plasterek pomarańczy do dekoracji
A tak zrobisz pomarańczową kawę:
- Do wysokiej szklanki wsyp kostki lodu.
- Wlej sok pomarańczowy.
- Dodaj mleko skondensowane i dosyp szczyptę cynamonu. Zamieszaj (bez mieszania uzyskasz efekt warstw). Możesz też użyć shakera, aby napowietrzyć sok z mlekiem.
- Zaparz espresso i odstaw na chwilę do przestygnięcia.
- Powoli wlej espresso na wierzch napoju.
- Posyp odrobiną cynamonu i udekoruj plasterkiem pomarańczy.
Espresso z sokiem pomarańczowym to świetny sposób na zastrzyk energii o poranku, ale też idealna okazja na przerwę od obowiązków po południu.
Orange espresso najprawdopodobniej pochodzi z Brazylii, czyli jednego z największych producentów zarówno kawy jak i pomarańczy. Napój w niektórych miejscach jest podawany jako typowy dodatek do śniadania - na zimno albo w temperaturze pokojowej.
