Espresso z dodatkiem soku pomarańczowego to niecodzienne zestawienie, które może wydawać się zaskakujące, ale warto spróbować zwłaszcza latem. Ten orzeźwiający, pobudzający dzięki kofeinie napój cieszy się dużą popularnością w Brazylii, gdzie funkcjonuje pod nazwą café com suco de laranja.

Kwasowość soku pomarańczowego przełamuje intensywną goryczkę kawy, dzięki czemu powstaje, smaczny i energetyzujący napój. Poniżej znajdziesz prosty sposób na przygotowanie tego napoju: w wersji podstawowej oraz słodszej z mlekiem.

Jak zrobić letnie orzeźwiające orange espresso?

Składniki:

60 ml espresso

200 ml soku pomarańczowego

kostki lodu

Przygotowanie orange espresso:

Zaparz espresso i pozostaw do lekkiego ostygnięcia. Włóż kostki lodu do szerokiej szklanki i dodaj sok pomarańczowy. Wlej espresso. Dobrze wymieszaj i natychmiast podawaj. Możesz udekorować szklankę plasterkiem pomarańczy.

To przepis na podstawowe orange espresso, ale możesz kawę podawać również z mlekiem krowim lub jego roślinnym odpowiednikiem, syropem smakowym (np. waniliowym, karmelowym), świeżą miętą i przyprawami (jak cynamon, kardamon). Dobierz dodatki zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Przepis na słodkie orange espresso z mlekiem skondensowanym

Jeżeli wolisz słodszą kawę, niemal w formie deseru, to wypróbuj orange espresso z mlekiem skondensowanym.

Potrzebujesz:

60 ml espresso

200 ml soku pomarańczowego

2 łyżki słodkiego mleka skondensowanego

szczypta cynamonu (kardamonu lub gałki muszkatołowej)

kostki lodu

plasterek pomarańczy do dekoracji

A tak zrobisz pomarańczową kawę:

Do wysokiej szklanki wsyp kostki lodu. Wlej sok pomarańczowy. Dodaj mleko skondensowane i dosyp szczyptę cynamonu. Zamieszaj (bez mieszania uzyskasz efekt warstw). Możesz też użyć shakera, aby napowietrzyć sok z mlekiem. Zaparz espresso i odstaw na chwilę do przestygnięcia. Powoli wlej espresso na wierzch napoju. Posyp odrobiną cynamonu i udekoruj plasterkiem pomarańczy.

Espresso z sokiem pomarańczowym to świetny sposób na zastrzyk energii o poranku, ale też idealna okazja na przerwę od obowiązków po południu.

Orange espresso najprawdopodobniej pochodzi z Brazylii, czyli jednego z największych producentów zarówno kawy jak i pomarańczy. Napój w niektórych miejscach jest podawany jako typowy dodatek do śniadania - na zimno albo w temperaturze pokojowej.

