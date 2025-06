W upalne dni staramy się zrobić wszystko, aby jakoś się ochłodzić i przynieść sobie choć odrobinę ulgi. Nikt wtedy nie ma ochoty na rozgrzewające napoje - wręcz przeciwnie, im zimniejsze i bardziej orzeźwiające, tym lepiej. Nic więc dziwnego, że wszyscy zastanawiamy się, jak zrobić kawę mrożoną w domu. Co roku inne napoje tego typu święcą triumfy w mediach społecznościowych. Niezmiennie jest jednak jeden król - espresso tonic. W tym sezonie stawiamy na jego odświeżoną wersję. Espresso tonic z truskawkami to hit lata 2025.

Espresso tonic z truskawkami to hit lata 2025

Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o viralowym napoju, jakim jest espresso tonic. Ta kawa wraca co lato - zarówno do propozycji, które oferują nam modne kawiarnie, jak i do naszych domów. Nie ma bowiem łatwiejszej kawy mrożonej.

W tym roku stawiamy jednak na zupełnie nową wersję z dodatkiem pysznych sezonowych owoców, które wszyscy kochamy. Truskawki są bowiem uwielbiane i bardzo zdrowe. Dlatego warto dodać je do espresso tonic. A jak to zrobić? Poznaj nasz błyskawiczny przepis.

Espresso tonic - przepis w 3 minuty

Aby wykonać espresso tonic z truskawkami samodzielnie w domu, potrzebujesz:

zaparzone espresso (nie musi być z ekspresu, możesz też użyć kawy zaparzonej w kawiarce lub rozpuszczalnej),

tonic (my polecamy bez cukru, ale wybór należy do ciebie),

mus truskawkowy lub sorbet truskawkowy (możesz wykorzystać gotowy ze sklepu lub zmiksować truskawki z cukrem i sokiem z cytryny),

kostek lodu.

Weź długą szklankę. 1/3 naczynia zapełnij sorbetem truskawkowym. Następnie wrzuć kostki lodu, a następnie powoli, najlepiej po łyżce, wlewaj tonik. Na końcu warstwa kawy - wlewana ponownie powoli, aby stworzyć warstwę. Całość możesz udekorować kawałkiem truskawki, plastrem cytryny lub pomarańczy oraz miętą.

Inne pomysły na espresso tonic

Espresso tonic można wykonać na różne sposoby, aby nieco urozmaicić sobie smak tej orzeźwiającej kawy. W sieci pełno jest receptur, które warto wypróbować w swoim domu. Wśród tych, które zwróciły naszą uwagę, jest:

espresso tonic z musem malinowym,

espresso tonic miętowe,

matcha tonic z truskawkami.

A ty którą opcję wybierasz na lato?