Woda różana w wersji spożywczej sprawdza się doskonale w kuchni. Ma intensywny zapach oraz smak, dlatego wystarczy dodać bardzo małą ilość. Jako składnik napojów sprawia, że stają się trochę egzotyczne i orzeźwiające. Wypróbuj te przepisy jeszcze tego lata!

Reklama

Woda różna powstaje jako produkt uboczny podczas produkcji olejku różanego ze świeżych płatków tego kwiatu. Jest to aromatyczny, bezbarwny płyn o intensywnym zapachu i smaku róży. Do przygotowania lemoniady, innych napojów czy potraw potrzebujesz spożywczej wody różanej. Wykorzystasz ją w kuchni z powodzeniem nie tylko do orzeźwiających napojów serwowanych w upalne dni, ale też do kawy i herbaty.

Lemoniada z wodą różaną – przepis podstawowy

Orzeźwiający napój z odrobiną wody różanej można przygotować na wiele sposobów. Puść wodze fantazji i poeksperymentuj ze smakami. Poniżej znajdziesz bazowy przepis oraz kilka oryginalnych wersji lemoniady z wodą różaną.

Wbrew pozorom woda różana nie ma różowego koloru, jest bezbarwna. Jeżeli chcesz, aby lemoniada kolorystycznie pasowała do smaku i stała się różowa, to dodaj do niej odrobinę naturalnego barwnika, np. syropu z hibiskusa albo kilka kropel soku z surowego buraka.

Składniki (1 porcja):

250 ml wody (gazowana lub niegazowana),

1 łyżeczka wody różanej,

sok z 1 cytryny (ok. 4–5 cytryn),

0,5-1 łyżki syropu cukrowego lub miodu,

kostki lodu,

do dekoracji: płatki jadalnych kwiatów róży i kilka plasterków cytryny lub limonki oraz mięty.

Syrop cukrowy zrobisz poprzez rozpuszczenie cukru w wodzie w proporcji 1:1 (np. 0,5 szklanki wody na 0,5 szklanki cukru).

Sposób przygotowania:

Wodę wcześniej wstaw do lodówki, by była schłodzona. Do szklanki wyciśnij sok z cytryny lub limonki. Dodaj rozpuszczony w niewielkiej ilości wody miód lub syrop cukrowy. Dodaj wodę różaną i dokładnie wymieszaj. Dolej schłodzoną wodę i ponownie zamieszaj. Spróbuj. Jeżeli chcesz wzmocnić aromat, dodaj słodzik lub odrobinę wody różanej. Umieść kostki lodu i plasterki cytryny, w razie potrzeby. Udekoruj lemoniadę płatkami róż i listkami mięty (w końcu je się również oczami!).

Lemoniada z wodą różaną, malinami i miętą

Składniki (1 porcja):

250 ml wody (gazowanej lub niegazowanej),

1 łyżeczka wody różanej,

kilka świeżych malin,

kilka listków mięty,

sok z 1 cytryny,

1 łyżka syropu cukrowego lub miodu,

kostki lodu.

Przygotowanie:

W szklance umieść czyste maliny i delikatnie rozgnieć je razem z listkami mięty. Dodaj sok z cytryny, słodzik, wodę różaną i wymieszaj. Dolej wodę i raz jeszcze wymieszaj. Umieść w szklance lód. Na wierzchu połóż listek mięty. Taka lemoniada najlepiej smakuje schłodzona.

Lemoniada różana z malinami i miętą wygląda bajecznie, fot. Adobe Stock, fahrwasser

Lemoniada różana z truskawkami i lawendą

Składniki:

250 ml wody gazowanej lub niegazowanej

1 łyżeczka wody różanej,

3-4 świeże truskawki (pokrojone w plasterki lub lekko rozgniecione),

1-2 małe gałązki świeżej lawendy,

sok z 1 cytryny,

1 łyżeczka syropu klonowego lub miodu,

kostki lodu,

opcjonalnie: płatki róż i listek mięty do dekoracji.

Przygotowanie:

Truskawki pokrój w plastry lub lekko rozgnieć w szklance. Dodaj lawendę, też lekko zgnieć. Wlej wodę różaną, sok z cytryny i słodki syrop. Dolej wodę i dokładnie wymieszaj. Dodaj kostki lodu i udekoruj całość płatkami róż i listkiem mięty.

Lemoniada różana z truskawkami i lawendą to wyśmienite połączenie, fot. Adobe Stock, Evrymmnt

Czytaj także: