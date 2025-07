Lemoniada to jeden z wielu produktów, które można zrobić z czerwonej porzeczki w kuchni. Jest to bardzo zdrowy owoc, skarbnica witaminy C (zawiera jej kilka razy więcej niż cytryna), wzmacnia odporność i dostarcza mnóstwa przeciwutleniaczy. Do tego porzeczka jest niskokaloryczna. Oto jak zrobić orzeźwiający napój z tych czerwonych kwaskowatych kuleczek.

Jak zrobić orzeźwiającą lemoniadę z czerwonej porzeczki?

Przygotowanie napoju jest banalnie proste. Warto poeksperymentować z dodatkami, jeżeli chcemy zaskoczyć innych, chociaż już napój z samych porzeczek nie jest sztampowy.

Składniki na lemoniadę z porzeczki:

pół kilograma czerwonych porzeczek (możesz użyć też czarnej porzeczki lub białej),

1 litr wody,

cukier do smaku (ew. 2-3 łyżki miodu lub zdrowszy zamiennik cukru: 3-4 łyżeczki erytrolu, ksylitolu albo 8-12 kropli stewii w płynie),

opcjonalnie: garść świeżej bazylii albo mięty, plasterki ogórka, sok z połowy cytryny lub limonki, pomarańcze i sok z pomarańczy, kostki lodu albo zamiast kostek lodu mrożone owoce (borówki, jeżyny, truskawki, maliny).

Przygotowanie lemoniady porzeczkowej:

Porzeczki dokładnie umyj i oczyść (usuń szypułki, listki, łodyżki). Następnie w naczyniu porozgniataj owoce i szybko zalej letnią, przegotowaną wodą. Wymieszaj. Jeżeli chcesz do lemoniady dodać bazylię, miętę, pomarańcze, to na tym etapie możesz dodać do porzeczki i również rozgnieść, by jak najwięcej smaku przedostało się do wody. Dodaj cukier i dokładnie wymieszaj. Możesz na tym etapie dodać inny zamiennik cukru. Gdy lemoniada przestygnie, dodaj kostki cukru lub mrożone owoce i sok z cytryny do smaku, jeżeli potrzebujesz.

Możesz zwykłą wodę zastąpić wodą gazowaną. Napój będzie wtedy bardziej orzeźwiający. Połącz oddzielnie owoce z małą ilością ciepłej wody, rozgniataj, aby jak najwięcej soku z czerwonej porzeczki dostało się do wody i dopiero wtedy dodaj wodę gazowaną.

O czym pamiętać przy robieniu lemoniady z porzeczki?

Przygotowując lemoniadę z porzeczki, warto pamiętać o tym, że owoc ma mocno kwaskowaty smak, stąd dla jego zrównoważenia dobrze jest dodać coś słodkiego. Z wodą gazowaną kwasowość ta będzie mniej odczuwalna. Jeżeli chcesz zrobić klarowną lemoniadę, połącz wodę z samym sokiem z porzeczek bez owoców.

Napój bez kawałków owoców uzyskasz po przecedzeniu go przez drobne sitko. Jeśli lemoniada może być mętna, trochę w stylu smoothie, to zblenduj wcześniej owoce i dopiero wtedy połącz je z wodą.

