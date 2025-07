To jedno z tych dań, które trafiają prosto w serce. Pašticada, chorwacki klasyk z Dalmacji, zaskoczyła mnie swoją prostotą i głębią smaku. Podobno każda prawdziwa chorwacka rodzina ma swój własny przepis i rzeczywiście - wersji jest wiele, ale wszystkie łączy kilka podstawowych składników: dobrej jakości wołowina, czerwone wino, warzywa i aromatyczne przyprawy. No, i trochę cierpliwości.

Najbardziej zaskakuje to, że to danie nie wymaga kulinarnych fajerwerków, a i tak jego smak pozostaje w pamięci na długo.

Co to jest pašticada?

Pašticada to tradycyjne danie z regionu Dalmacji (popularnego w Polsce głównie za sprawą Roberta Makłowicza), często podawane na uroczystościach rodzinnych. Przypomina nieco polski gulasz, ale jest bogatsze - zawiera m.in. ocet, wino, goździki i suszone owoce. W jego przygotowaniu bardzo ważny jest czas i cierpliwość: mięso najpierw się marynuje, potem długo dusi, aż będzie miękkie jak masło. Pašticadę najczęściej podaje się z kluskami gnocchi lub domowym makaronem.

Świetnie sprawdzi się też z purée ziemniaczanym lub świeżym chrupiącym pieczywem. Dobrze pasuje też szklanka czerwonego, lokalnego wina - najlepiej tego samego, którego użyto wcześniej do gotowania.

Przepis na domową pašticadę

To danie wymaga cierpliwości, ale z drugiej strony nie musisz cały czas go doglądać. Doskonale radzi sobie pozostawione na ogniu do długiego, powolnego duszenia. Ty w tym czasie możesz włączyć serial i zrelaksować się.

Składniki:

ok. 800 g wołowiny (najlepiej z udźca lub łopatki),

szklanka czerwonego wytrawnego wina,

2 łyżki octu winnego,

2 marchewki,

pietruszka,

cebula,

2 ząbki czosnku,

4-5 suszonych śliwek,

łyżka koncentratu pomidorowego,

2 liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego, 2-3 goździki,

sól, pieprz, oliwa do smażenia.

Sposób przygotowania:

Zacznij od zamarynowania mięsa. Pokrój je w grube plastry i zalej winem, octem, dodaj przyprawy, czosnek i cebulę. Odstaw na noc do lodówki. Marchewkę i pietruszkę pokrój w plasterki, a następnie podsmaż na oliwie. Kiedy się lekko zarumienią, dodaj koncentrat i chwilę przesmaż. Mięso wyjmij z marynaty, osusz i obsmaż z obu stron. Połącz wszystko ze sobą - włóż mięso do garnka, dodaj marynatę, podsmażone warzywa, śliwki i duś pod przykryciem ok. 2-2,5 godziny. Na koniec wyjmij mięso, zblenduj warzywa z sosem na gładko. Mięso pokrój, zalej sosem i całość podgrzej razem.

Pašticada, choć pochodzi z południa Chorwacji, jest bardzo łatwa do przygotowania także na "polskim gruncie", fot. Adobe Stock, Fanfo

Pašticada: wskazówki od Chorwackiej gospodyni

Aby pas była pyszna i smakowała jak oryginalne danie z Chorwacji, musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim nie pomijaj suszonych śliwek - to właśnie one nadają potrawie lekko słodkawy, głęboki posmak, który przełamuje cierpki posmak czerwonego wina i wzbogaca cały sos. A skoro o winie mowa, jego jakość i rodzaj również ma ogromne znaczenie.

Sięgnij po takie, które sama chętnie wypiłabyś do obiadu, bo jego aromat będzie wyczuwalny w każdym kęsie. Pamiętaj też, że pašticada smakuje najlepiej na drugi dzień, gdy mięso przesiąknie przyprawami, a sos stanie się jeszcze bardziej aksamitny i wyrazisty. Jeśli więc możesz, przygotuj ją wcześniej.

