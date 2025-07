Sos beszamelowy to jeden z 5 podstawowych sosów kuchni francuskiej, tak zwanych sosów matek. W wersji podstawowej składa się z zaledwie 3 prostych składników: masła, mąki i mleka. Poniżej znajdziesz przepis na sos beszamelowy z koperkiem. Przyprawa dodaje mu świeżości i łagodnie ziołowej wyrazistości.

Sos beszamelowy z koperkiem – składniki i proporcje

Aby zrobić pachnący koperkowy sos beszamelowy, potrzebujesz:

40 g masła,

40 g mąki,

330 ml mleka,

2 łyżki posiekanego świeżego koperku,

sól do smaku,

szczyptę gałki muszkatołowej,

szczyptę białego pieprzu.

W książkach kucharskich można znaleźć różne wariacje na temat beszamelu. Występuje w wersjach ze śmietaną, serem, jajkiem, dodatkiem soku z cytryny i innymi ziołami, np. czosnkiem, chili lub szczypiorkiem, a także musztardą. Warto popróbować różnych smaków.

Sposób przygotowania sosu beszamelowego z koperkiem

Z powyższych składników przygotujesz smaczny sos beszamelowy według tej instrukcji:

Rozpuść masło na małym ogniu, aby się nie przypaliło. Dodaj mąkę. Energicznie mieszaj, aż zrobi się delikatnie żółta zasmażka. Nie brązowa. Dodawaj powoli ciepłe mleko, cały czas mieszając. Aż powstanie gładki sos. Podgrzewaj i mieszaj, aż sos zgęstnieje. Dodaj sól, biały pieprz i gałkę muszkatołową. Wymieszaj. Na końcu dodaj posiekany świeży koperek i delikatnie wymieszaj.

Sos najlepiej podawać od razu. Można go też przechowywać w lodówce maksymalnie 2-3 dni. Jeżeli chcesz go ponownie wykorzystać, po wyjęciu z lodówki podgrzej w garnku, często mieszając. Możesz dodać odrobinę wody lub mleka, żeby poprawić jego konsystencję.

Sos beszamelowy z koperkiem smakuje wyśmienicie i pasuje do wielu dań, fot. Adobe Stock, New Africa

Do czego pasuje sos beszamelowy?

Zaletą sosu beszamelowego jest jego uniwersalność. Dzięki swojemu nieco neutralnemu smakowi możesz dodawać go do wielu dań mięsnych i wegetariańskich. Beszamelu używa się m.in. do

warzyw (kalafiora, szparagów, brokułów), zwłaszcza w wersji zapiekanej,

do lasagne, cannelloni i innych makaronów,

greckiej musaki,

delikatnych ryb,

potraw z białego mięsa (kurczak, indyk, królik).

Sprawdzi się nawet do tak prostych posiłków, jak jajka na twardo i kanapki z szynką.

