Przepisy na pyszne przystawki na komunię w domu. Zrobisz je w kilka chwil
Przystawki na komunię na ciepło i zimno to element często pomijany w komunijnym menu: potrawy gorące i tort to zawsze gwoździe programu. Warto zaplanować jednak, jakie przekąski powinny pojawić się na stole: polecamy przepisy na sałatki, faszerowane warzywa lub warzywa w cieście francuskim.
Warto zadbać o to, by przystawki na komunię były zróżnicowane - przygotuj zarówno mięsne przekąski, jak i wegetariańskie zagryzki. Warto, by na stole komunijnym prezentowały się nienagannie i apetycznie, a zarazem były łatwe w przygotowaniu i konsumowaniu np. na stojąco.
Przystawka na komunię na zimno: sałatka makaronowa
Na przyjęciach i rodzinnych imprezach dużą popularnością cieszą się zawsze wszelkiego rodzaju sałatki, zarówno te na ciepło, jak i zimno. Możesz sięgnąć np. po kultową sałatkę gyros i sprawdzoną sałatkę Cezar. Często spotykaną przystawką na komunię jest też popularna sałatka jarzynowa, ale my proponujemy sałatkę z makaronem.
Składniki:
- 300 g makaronu (np. kokardek),
- 600 g wędzonej szynki lub tuńczyka z puszki,
- 50 daj sera żółtego w kostce,
- puszka kukurydzy konserwowej,
- 2 ogórki szklarniowe,
- 1 papryka,
- 3 łyżki gęstego jogurtu naturalnego,
- 3 łyżki majonezu,
- czosnek granulowany,
- sól, pieprz.
Sposób przygotowania:
- Makaron ugotuj al dente i odstaw do ostudzenia. Szynkę pokrój w kostkę. Jeśli używasz tuńczyka, rozdrobnij go w palcach lub przy pomocy widelca.
- Paprykę umyj i pokrój w kostkę, w podobne kawałki pokrój też ser żółty. Ogórek obierz i pokrój w kostkę.
- Warzywa, ser i szynkę/tuńczyka wymieszaj z makaronem.
- Przygotuj sos z jogurtu i majonezu. Dopraw wedle uznania.
Przystawka na komunię w domu: faszerowana papryka
Warzywa faszerowane - nadziewane pomidory, ziemniaki, pieczarki lub papryka - wyglądają efektownie, a do tego mogą być zarówno przystawką, jak i daniem głównym. Goście komunijni z pewnością docenią tego typu przekąski. Faszerowane warzywa z reguły podawane są na ciepło. Paradoksalnie nie wymagają wiele pracy i są sprawdzoną przystawką wegetariańską na komunię. Zamiast tofu możesz wykorzystać mięso mielone.
Składniki:
- 12 papryk,
- 400 g tofu naturalnego,
- 100 g ryżu,
- cebula,
- ząbek czosnku,
- sos sojowy,
- olej sezamowy,
- sól i pieprz,
- płatki drożdżowe,
- 200 g przecieru pomidorowego.
Sposób przygotowania:
- Przygotuj tofu: pokrusz je i wsyp do miski, dodaj przyprawy, cebulę, olej sezamowy, płatki drożdżowe, sos sojowy. Mieszaninę podsmaż na patelni.
- Ugotuj ryż zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a po odcedzeniu wymieszaj delikatnie z tofu.
- Przygotuj papryki: umyj je i osusz, wydrąż, usuń błonki i pestki.
- Gotowe papryki nadziewaj tofu z ryżem z dodatkiem przecieru pomidorowego.
- Papryki włóż do blachy i podlej 2 szklankami wody. Zapiekaj w piekarniku przez 35 minut w 180°C.
Przystawka na komunię: szparagi w cieście francuskim
Jeśli dopracowując menu na komunię, pominęłaś przystawki, a czasu jest mało by eksperymentować z wyszukanymi przekąskami, postaw na coś prostego, a jednocześnie ciekawego w smaku. Postaw np. na szparagi w cieście francuskim czy włoskie antipasti, np. bruschettę z pomidorkami koktajlowymi i świeżą bazylią. Sięgnij też po efektowne muffiny na słono, kruche ptysie faszerowane czy smaczne roladki mięsno-warzywnym.
Składniki:
- 300 g ciasta,
- 2 pęczki szparagów,
- ser tarty,
- 200 g szynki parmeńskiej.
Sposób przygotowania:
- Ciasto francuskie rozwałkuj na grubość 2 mm i pokrój w kwadraty o boku mniej więcej 5 cm.
- Szparagi umyj i oderwij lub odetnij zdrewniałe końcówki.
- Kwadraty z ciasta obróć na kształt rombu i ułóż na nich plasterki szynki, na niej połóż 2 szparagi i posyp serem.
- Sklej przeciwległe rogi ciasta ze sobą i wstaw szparagi w cieście francuskim do piekarnika na 20 minut na 200°C.
Na podstawie artykułu Weroniki Kwaśniak opublikowanego pierwotnie 20.05.2014.
