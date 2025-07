Spód z herbatników i masła przygotowuje się w kilka minut, a masa serowa z dodatkiem śmietanki i żelatyny ma idealnie gładką konsystencję. Tak przygotowany sernik na zimno będzie idealnym tanim ciastem do kawy i szybką przekąską, kiedy zaskoczą cię znajomi bądź rodzina wpadnie bez zapowiedzi.

Przepis na sernik na zimno z porzeczkami

Porzeczki mają charakterystyczny, lekko kwaskowaty smak, dlatego idealnie komponują się ze słodkim sernikiem. Możesz je po prostu przerobić na mus albo - tak jak w tej wersji - wykorzystać do przygotowania domowej galaretki. Spód możesz zrobić na herbatnikach albo miękkich biszkoptach.

Składniki na sernik:

200 g herbatników,

80 g masła,

500 g twarogu z wiaderka lub mascarpone,

250 ml śmietanki 30%,

2-3 łyżki cukru pudru.

Składniki na galaretkę:

500 g czerwonych porzeczek,

4 łyżeczki żelatyny,

120 ml wody

2-3 łyżki cukru.

Sposób przygotowania:

Zacznij od galaretki. Porzeczki umyj i lekko osusz. 100 g odstaw do dekoracji, a pozostałe 400 zagotuj z cukrem. Kiedy owoce zmiękną i puszczą lekko sok, zdejmij z ognia i przetrzyj je przez sitko. Żelatynę zalej zimną wodą i odstaw na 5-10 minut do napęcznienia. Następnie podgrzej (ale absolutnie nie gotuj!). Musi być ciepła na tyle, aby żelatyna się rozpuściła. Dodaj żelatynę do lekko przestudzonego musu. Wymieszaj dokładnie. Przygotuj spód i sernik. Herbatniki pokrusz i połącz z roztopionym i wystudzonym masłem. Wyłóż masę do tortownicy i dobrze dociśnij. Wstaw do lodówki. W tym czasie ubij śmietankę na sztywno, dodaj cukier i twaróg. Wyłóż na wystudzony spód, a następnie zalej wystudzoną galaretką. Do środka wrzuć resztę porzeczek i całość wstaw do lodówki.

Zamiast spodu z herbatników możesz użyć miękkich biszkoptów, fot. Adobe Stock, littlehandstocks

Co zrobić, żeby sernik zawsze się udał?

Po przygotowaniu masy serowej, dobrze jest wstawić ją do lodówki na 5-10 minut jeszcze zanim trafi na ciasteczkowy spód. Chłodna masa szybciej stężeje, nie rozpłynie się po bokach i zachowa idealny kształt.

Jeśli planujesz wykończyć sernik musem z czerwonych porzeczek, pamiętaj, by nie był on gorący. Ciepły mus może rozpuścić delikatną masę serową i sprawić, że deser straci swoją strukturę i zmieni się w "lapę". Najlepiej pozostawić go do przestudzenia - powinien być letni i płynny, ale już nie parzący.

Jeśli chcesz dodać do galaretki świeże porzeczki, zrób to od razu po przelaniu musu na wierzch. Dzięki temu owoce delikatnie zatopią się w masie, ale nie opadną na dno i nie popsują efektu wizualnego. Dzięki tym trikom twój deser będzie nie tylko pyszny, ale i piękny.

