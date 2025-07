To ciasto bez pieczenia króluje na moim stole w każdy weekend. Robię je tylko z 7 składników

Ten sernik bez pieczenia robi się bardzo łatwo. Przyrządzam go tylko z 7 łatwo dostępnych składników. Możesz dodać do niego rodzynki i skórkę pomarańczową, aby wzbogacić smak ciasta. Sernik zrobisz w chwilę, ale musisz doliczyć do tego czas jego tężenia w lodówce: minimum 3-4 godziny. Jest pyszny, lekki, idealny na weekendowy deser.