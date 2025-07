Ten tradycyjny duński deser łączy w sobie owocową kwasowość, chrupkość migdałów i kremową konsystencję gotowanego ryżu. Z pewnością zasmakuje każdemu. Latem najlepiej podać go w wersji schłodzonej. Będzie sycącym orzeźwieniem doskonałym na upalne dni.

Reklama

Risalamande, czyli duński deser z bita śmietaną i wiśniami

Chociaż risalamande to tradycyjny deser bożonarodzeniowy, to tylko teraz zrobimy go ze świeżymi, a nie mrożonymi wiśniami. Najlepiej wykorzystywać w kuchni właśnie sezonowe owoce. Przygotowany latem deser nie traci na swojej wyjątkowości, a podany po schłodzeniu doskonale sprawdzi się w trakcie upałów.

Jest lekko kwaskowaty dzięki dodatkowi wiśni, kremowy i gęsty jak budyń, ale też chrupiący za sprawą prażonych migdałów. Po prostu uczta dla podniebienia, gdy najdzie cię ochota na pożywną słodycz.

Klasyczny deser składa się z ryżu, mleka, cukru, wanilii, bitej śmietany i migdałów, a także sosu wiśniowego. Czasem dodawano do niego sherry lub brandy. Z przekazów ludowych wynika, że przepis na risalamande stworzył francuski kucharz pracujący w jednym z hoteli w Kopenhadze, a w mieszczańskich domach zaczęto podawać ten deser około 1900 roku.

Przepis na Risalamande z wiśniami

Są dwie metody przygotowania ryżu na mleku do risalamande, które znacząco wpływają na czas wykonania całego deseru. Możesz zrobić szybki deser, używając gotowego ryżu na mleku, do którego dodasz tylko mleko lub wodę i podgrzejesz przez kilka minut, albo przygotować go samodzielnie, co zajmie ci około 30 minut. Oto dłuższa wersja, w której sami robimy gęsty ryż na mleku.

Składniki (2 porcje):

100 g ryżu do risotto,

400 ml mleka,

200 ml śmietany kremówki,

1 łyżka cukru,

1/2 laski wanilii (lub 1/2 łyżeczki pasty z wanilii),

30 g migdałów w płatkach,

200 g wydrylowanych wiśni,

1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej,

1 szklanka wody.

Sposób przygotowania:

Zagotuj wodę, dodaj ryż i gotuj minutę, następnie dodaj mleko. Zagotuj, zmniejsz moc palnika i gotuj powoli przez około 20-30 minut, często mieszając, aby ryż się nie przypalił. Gdyby ryż okazał się zbyt gęsty, dodaj wodę. Do ryżu dodaj 1 łyżkę cukru, wanilię i opcjonalnie szczyptę soli. Schłódź całość. W garnuszku gotuj wiśnie, dodaj cukier wedle uznania. Gdy całość nieco zgęstnieje, dodaj rozpuszczoną w niewielkiej ilości zimnej wody mąkę ziemniaczaną. Energicznie mieszaj do momentu, aż powstanie gęsty sos wiśniowy. Do ryżu dodaj ubitą wcześniej śmietanę kremówkę i wymieszaj całość. Połóż na wierzch sos wiśniowy. Posyp uprażonymi na suchej patelni płatkami migdałowymi.

Do przepisu można użyć też innych rodzajów ryżu, jeżeli akurat nie mamy pod ręką tego do risotto, np. jaśminowego lub ryżu do sushi. Ten do risotto jednak dobrze wchłania wodę i po ugotowaniu tworzy kleistą, kremową konsystencję, dlatego jest zalecany do przygotowania risalamande.

Jeżeli chcesz podkręcić smak tego prostego deseru, możesz poszaleć z dodatkami do syropu wiśniowego. Dobrze będzie się komponować z takimi przyprawami jak anyżek, cynamon, gałka muszkatołowa, kardamon. Jeśli chcesz, by wiśnie były kwaśniejsze, dodaj do nich sok z cytryny i skórkę cytrynową.

Czytaj także: