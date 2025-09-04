Na diecie keto wiele osób rezygnuje z deserów – niesłusznie. Dzięki mące migdałowej i orzechom spód tego ciasta jest kruchy, lekko orzechowy i sycący, a przy tym ubogi w węglowodany. Masa serowo-mascarpone jest gładka, kremowa i pełna tłuszczu – idealna dla osób trzymających się diety niskowęglowodanowej. Czerwone porzeczki wprowadzają zaskakujący akcent: ich kwaskowatość przełamuje tłustość masy serowej i nadaje deserowi świeżości. Efekt końcowy to deser, który wygląda jak z cukierni, a jednocześnie ma wartości odżywcze dopasowane do diety ketogenicznej.

Przepis na keto ciasto z czerwonymi porzeczkami

Składniki podajemy na formę o średnicy 24 cm, co pozwala zaserwować 12 porcji keto ciasta.

Spód:

200 g mąki migdałowej,

50 g drobno zmielonych orzechów laskowych,

60 g masła klarowanego (rozpuszczonego),

2 łyżki erytrytolu w pudrze,

szczypta soli.

Masa serowa:

500 g twarogu pełnotłustego (trzykrotnie mielonego) lub serka śmietankowego bez cukru,

250 g mascarpone,

3 jajka (L),

100 g erytrytolu (można zmielić na puder),

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

skórka otarta z ½ cytryny.

Dodatki:

150 g czerwonych porzeczek (świeżych lub mrożonych),

2 łyżki płatków migdałów do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Spód: wszystkie składniki połącz w misce i wyrób ciasto. Wyłóż nim dno tortownicy, wyrównaj i podpiecz 10 minut w 180 stopniach (najlepiej termoobieg). Masa serowa: wymieszaj w misie ser, mascarpone, jajka, erytrytol, wanilię i skórkę cytrynową. Miksuj krótko, tylko do połączenia składników, żeby nie napowietrzać nadmiernie masy. Włóż masę serową na podpieczony spód. Na wierzchu rozsyp równomiernie czerwone porzeczki i lekko je wciśnij. Piecz 50-55 minut w 170 stopniach (grzanie góra-dół), aż środek będzie ścięty. Ostudź w uchylonym piekarniku, następnie schłodź w lodówce minimum 3 godziny. Przed podaniem posyp płatkami migdałów.

Masę serową wymieszaj krótko, fot. Adobe Stock, Hanna Tor

Ile węglowodanów netto jest w tym cieście?

Policzmy ich zawartość w składnikach, które zawierają znaczące ilości węglowodanów :

mąka migdałowa (200 g) – ok. 20 g węglowodanów netto,

orzechy laskowe (50 g) – ok. 6 g netto,

mascarpone (250 g) – ok. 5 g netto,

twaróg tłusty (500 g) – ok. 8 g netto,

czerwone porzeczki (150 g) – ok. 12 g netto.

Łącznie w całym cieście jest ok. 51 g węglowodanów netto. Jeśli podzielisz ciasto na 12 kawałków, w każdym z nich znajdzie się ok. 4,2 g węglowodanów netto.

