To keto ciasto z porzeczkami zrobi furorę. Smakuje obłędnie i wygląda jak z cukierni
Masz ochotę na deser, który nie tylko zachwyca wyglądem, ale też wpisuje się w zasady diety keto? To ciasto z czerwonymi porzeczkami jest lekkie, kremowe i pięknie prezentuje się na stole. A przy tym ma zaskakująco mało węglowodanów netto.
Na diecie keto wiele osób rezygnuje z deserów – niesłusznie. Dzięki mące migdałowej i orzechom spód tego ciasta jest kruchy, lekko orzechowy i sycący, a przy tym ubogi w węglowodany. Masa serowo-mascarpone jest gładka, kremowa i pełna tłuszczu – idealna dla osób trzymających się diety niskowęglowodanowej. Czerwone porzeczki wprowadzają zaskakujący akcent: ich kwaskowatość przełamuje tłustość masy serowej i nadaje deserowi świeżości. Efekt końcowy to deser, który wygląda jak z cukierni, a jednocześnie ma wartości odżywcze dopasowane do diety ketogenicznej.
Przepis na keto ciasto z czerwonymi porzeczkami
Składniki podajemy na formę o średnicy 24 cm, co pozwala zaserwować 12 porcji keto ciasta.
Spód:
- 200 g mąki migdałowej,
- 50 g drobno zmielonych orzechów laskowych,
- 60 g masła klarowanego (rozpuszczonego),
- 2 łyżki erytrytolu w pudrze,
- szczypta soli.
Masa serowa:
- 500 g twarogu pełnotłustego (trzykrotnie mielonego) lub serka śmietankowego bez cukru,
- 250 g mascarpone,
- 3 jajka (L),
- 100 g erytrytolu (można zmielić na puder),
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,
- skórka otarta z ½ cytryny.
Dodatki:
- 150 g czerwonych porzeczek (świeżych lub mrożonych),
- 2 łyżki płatków migdałów do dekoracji.
Sposób przygotowania:
- Spód: wszystkie składniki połącz w misce i wyrób ciasto. Wyłóż nim dno tortownicy, wyrównaj i podpiecz 10 minut w 180 stopniach (najlepiej termoobieg).
- Masa serowa: wymieszaj w misie ser, mascarpone, jajka, erytrytol, wanilię i skórkę cytrynową. Miksuj krótko, tylko do połączenia składników, żeby nie napowietrzać nadmiernie masy.
- Włóż masę serową na podpieczony spód. Na wierzchu rozsyp równomiernie czerwone porzeczki i lekko je wciśnij.
- Piecz 50-55 minut w 170 stopniach (grzanie góra-dół), aż środek będzie ścięty.
- Ostudź w uchylonym piekarniku, następnie schłodź w lodówce minimum 3 godziny.
- Przed podaniem posyp płatkami migdałów.
Ile węglowodanów netto jest w tym cieście?
Policzmy ich zawartość w składnikach, które zawierają znaczące ilości węglowodanów :
- mąka migdałowa (200 g) – ok. 20 g węglowodanów netto,
- orzechy laskowe (50 g) – ok. 6 g netto,
- mascarpone (250 g) – ok. 5 g netto,
- twaróg tłusty (500 g) – ok. 8 g netto,
- czerwone porzeczki (150 g) – ok. 12 g netto.
Łącznie w całym cieście jest ok. 51 g węglowodanów netto. Jeśli podzielisz ciasto na 12 kawałków, w każdym z nich znajdzie się ok. 4,2 g węglowodanów netto.
