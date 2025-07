Sernik bez pieczenia z wiśniami i wiórkami kokosowymi sprawdzi się od święta i na co dzień. Możesz przygotować go zawsze wtedy, gdy najdzie cię ochota na skorzystanie z bogactw lata. A jeśli sezon na świeże owoce przeminą, wykorzystaj mrożonki lub wiśnie w syropie.

Przepis na sernik bez pieczenia z wiśniami i wiórkami kokosowymi

Kruchy spód z kremową masą serową i soczystymi owocami to propozycja na szybki deser. Smak pobija dodatek wiórków kokosowych. Ciasto najlepiej smakuje dobrze schłodzone z filiżanką kawy a w upalne dni z porcją orzeźwiającej lemoniady.

Składniki na spód sernika:

400 gram herbatników maślanych,

120 gram masła.

Składniki na masę:

2 łyżki wiórków kokosowych,

500 gram twarogu sernikowego,

250 ml śmietany kremówki,

120 gram cukru pudru,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

10 gram żelatyny,

40 ml wody.

Składniki galaretki:

300 gram wiśni (wydrążonych),

500 ml wody,

2 galaretki o smaku wiśniowym.

Przygotowanie:

Herbatniki pokrusz na drobne części, rozpuść masło i delikatnie przestygnięte wlej do miseczki z herbatnikami. Połącz składniki. Następnie wyłóż dno tortownicy (o średnicy 24 cm) papierem do pieczenia i przełóż mieszankę, delikatnie uklep i wyrównaj, aby spód ciasta był gładki. Przełóż do lodówki. Rozpuść żelatynę we wrzątku. Odstaw do ostudzenia. Zmiksuj ser twarogowy z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Dodaj ubitą śmietankę kremówkę i dokładnie, ale powoli wymieszaj całość. Następnie dodaj wiórki kokosowe. Na koniec dodaj przestudzoną żelatynę. Gotową masę serową przełóż na spód z pokruszonymi herbatnikami. Wyrównaj i wygładź boki. Zostaw w lodówce na 2-3 godziny. Rozpuść galaretki i zostaw do ostygnięcia. Wiśnie umyj, a gdy masa stężeje wyjmij sernik z lodówki i ułóż na wierzchu owoce. Zalej wystudzoną i lekko tężejącą galaretką. Ponownie wstaw gotowe ciasto do lodówki - na co najmniej kilka godzin.

Sernik bez pieczenia z wiśniami i wiórkami owocowymi najlepiej po przygotowaniu najlepiej umieścić na całą noc w lodówce, fot. Adobe Stock, white78

Najlepsze dodatki do wiśniowego sernika na zimno

Sernik na zimno z galaretą wiśniową i wiórkami kokosowymi już sam w sobie jest wystarczającym łakomym kąskiem. Przepis można jednak nieco zmodyfikować i dopasować go do własnych preferencji smakowych. Jeżeli uwielbiasz czekoladowy smak, do spodu z kruchych herbatników możesz dodać łyżeczkę kakao.

Dla prawdziwych miłośników słodyczy sprawdzi się opcja z ekstraktem z wanilii. Wystarczy dodać około dwie łyżeczki do serowej masy. Aby złagodzić kwaskowaty posmak wiśni wystarczy podczas rozpuszczania galaretek dosypać odrobinę cukru.

