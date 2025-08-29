Crumble, czyli owoce pod kruszonką, to szybki i łatwy deser. Uda się każdemu i można do niego wykorzystać niemal wszystkie owoce, zwłaszcza te sezonowe. Bardziej okazałą i sycącą wersją tego dania jest cobbler, czyli jeden z klasyków kuchni brytyjskiej i amerykańskiej. Pozwala się delektować nie tylko kruchą posypką, ale nieco grubszym, aromatycznym ciastem.

Składniki na cobbler ze śliwkami

500 g śliwek

1,5 szklanki mąki pszennej

0,5 szklanki cukru

100 g masła

1 łyżeczka proszku do pieczenia

ekstrakt waniliowy

1 jajko

1/4 szklanki mleka

1 łyżka kwaśnej śmietany

cynamon, sok z cytryny

1 łyżka mąki ziemniaczanej

Przepis na cobbler ze śliwkami

Najpierw przygotuj śliwki. Umyj je i osusz, a następnie przekrój na połówki i wyciągnij pestki. Pokrój na ćwiartki i ułóż je w naczyniu żaroodpornym lub formie do tarty. Skrop sokiem z cytryny, dopraw cynamonem i oprósz mąką ziemniaczaną, a następnie delikatnie wymieszaj.

Czas na przygotowanie ciasta. Wsyp mąkę z cukrem i proszkiem do pieczenia do miski, dodaj masło (najlepiej zimne lub w temperaturze pokojowej) i posiekaj. Następnie dodaj jajko, mleko i śmietanę, a także ekstrakt waniliowy i dokładnie wymieszaj na gęstą masę. Wykładaj ją za pomocą łyżki na śliwki, pokrywając je „pierzynką”.

Wstaw formę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez ok. 30 minut, aż ciasto zrobi się złociste. Podawaj na ciepło, z dodatkiem bitej śmietany, jogurtu greckiego lub z gałką ulubionych lodów.

Cobbler ze śliwkami to szybki deser, fot. Adobe Stock, Anjelika Gretskaia

Pyszne desery ze śliwkami

Chcesz w pełni wykorzystać sezon na śliwki? Przygotuj szybkie racuszki ze śliwkami. Jeśli masz więcej czasu, wypróbuj jeden z 3 pomysłów na ciasto ze śliwkami. Jeśli szukasz zdrowszej wersji przepisu, możesz upiec wegańskie ciasto ze śliwkami, bez jajek i mleka.

A może masz pod ręką inne owoce? Przygotuj przepyszny cobbler brzoskwiniowy. Robi się go szybko i równie prędko znika z talerzy.

