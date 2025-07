Mochi to klasyka japońskich deserów, a ich przygotowanie wcale nie jest trudne (jak mogłoby się wydawać). Przypominają miękką kluskę śląską na zimno, nadzianą słodkim farszem. Aby zrobić je w domu, wystarczy tylko mąka ryżowa, cukier i woda, a efekt zaskoczy każdego fana słodkości. To deser idealny na lato - lekki, zimny i bez pieczenia.

Reklama

Co to jest mochi?

Mochi to tradycyjna japońska przekąska przygotowywana z kleistej mąki ryżowej (mochiko), która po ugotowaniu lub ugniataniu zamienia się w miękkie, sprężyste i lekko ciągnące ciasto o unikalnej, trochę "gumowej" i "glutowatej" konsystencji. Z podobnej mąki robi się ryżowe kluski koreańskie, choć te najczęściej występują w wytrawnej wersji. W smaku ciasto do mochi jest delikatnie słodkie, choć samo ciasto stanowi raczej neutralną bazę dla różnorodnych nadzień.

Tradycyjnie mochi przygotowuje się w specjalnym rytuale zwanym mochitsuki, polegającym na ręcznym ubijaniu ugotowanego ryżu specjalnym młotem, aż do uzyskania gładkiej masy. Jest to praktyka szczególnie popularna w Nowy Rok, ponieważ wówczas mochi symbolizuje szczęście, zdrowie i dostatek.

Na Zachodzie mochi zdobyło popularność głównie jako deser lodowy, ale tradycyjnie nadziewa się je najczęściej pastą z czerwonej fasoli adzuki, pastą sezamową albo kremem z zielonej herbaty albo matchy. Czasem wypełnia się je też musem owocowym. W każdej formie mochi podaje się mocno schłodzone, często też udekorowane cukrem pudrem albo inną słodką posypką.

Do zrobienia tych słodkich zimnych kuleczek potrzebujesz jedynie 5 składników, fot. Adobe Stock, ahirao

Jak zrobić mochi w domu?

Do przygotowania mochi w domowej kuchni nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu. Najważniejsza jest mąka ryżowa, mocno kleista (np. właśnie mochiko - do kupienia w azjatyckicj marketach). Przyda ci się też naczynie do gotowania na parze, ale równie dobrze sprawdzi się też po prostu rondelek i metalowe albo silikonowe sitko bądź durszlak. Jeśli chodzi o nadzienie - masz pełną dowolność! Wykorzystaj domowe lody, zmiksowane owoce albo kremy orzechowe.

Składniki:

szklanka mąki ryżowej,

3/4 szklanki wody,

1/4 szklanki cukru,

mąka ziemniaczana lub skrobia kukurydziana (do podsypywania),

ulubione nadzienie: lody, pasta z fasoli adzuki, truskawki, mango, etc.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę z wodą i cukrem w misce aż do uzyskania gładkiej masy. Gotuj na parze przez 15 minut, mieszając co kilka minut (lub podgrzewaj w kuchence mikrofalowej: 3 × 1 minuta, mieszając po każdej). Gotowe ciasto będzie lepkie i elastyczne. Posyp blat skrobią i przełóż na nią masę. Podziel ciasto na porcje, spłaszcz każdą, nałóż nadzienie i zlep jak pierożka albo pyzę. Obtaczaj lekko w skrobi, by zapobiec lepieniu.

Mochi najlepiej smakują schłodzone, zaraz po przygotowaniu. Jeśli nadziewasz je lodami, zamroź gotowe kulki, a przed podaniem wyjmij na kilka minut, by zmiękły. Przechowuj też zawsze w szczelnych pojemnikach, by uniknąć ich wysychania.

Czytaj także: