Ten trening HIIT trwa tylko kwadrans, ale w tym czasie naprawdę poczujesz, że pracuje całe ciało. Wysiłek składa się z dwóch rund ćwiczeń siłowych, które wykonuje się w umiarkowanym tempie – idealnym dla początkujących. To prosty, ale skuteczny zestaw, który podkręca tętno, wzmacnia mięśnie i pomaga spalać tłuszcz. Warto dać mu (i sobie!) szansę.

Czego się spodziewać po tym treningu HIIT?

Ten trening HIIT jest przeznaczony dla osób początkujących, ale i średniozaawansowani mogą go wypróbować, bo to będzie naprawdę kawał dobrej roboty! To nie jest domowe kardio dla leniwych w 15 minut, ale naprawdę solidny trening łączący cechy ćwiczeń wzmacniających mięśnie i kondycję.

Celem tego treningu jest przyspieszenie tętna za pomocą ćwiczeń siłowych, czyli takich, które wzmacniają mięśnie całego ciała. I faktycznie cały zestaw daje „popalić” wszystkim najważniejszym partiom mięśniowym.

Ćwiczenia wykonujesz na macie, w sportowym obuwiu i więcej ci niczego potrzeba. No może jeszcze przyda się butelka z wodą pod ręką, aby w przerwach upić łyk i przepłukać usta.

Trening składa się z 2 rund i wyciszenia na koniec, które połączone jest z delikatnym rozciąganiem.

W rundzie pierwszej jest 15 ćwiczeń, a w drugiej 13. Każde ćwiczenie wykonujesz przez 30 sekund, a między ćwiczeniami masz 10 sekund przerwy (możesz zatrzymać się i posapać trochę). W zakończeniu natomiast, które także polega na ćwiczeniu przez 30 sekund z 10-sekundowymi przerwami, są tylko 3 ćwiczenia.

Tempo ćwiczeń nie jest bardzo szybkie, nie ma podskoków, a wszystkie wersje ćwiczeń są dopasowane do potrzeb osób początkujących.

Co daje trening HIIT dla początkujących w 15 minut?

Celem tego treningu jest zarówno wzmocnienie całego ciała, jak i przyspieszenie tętna i metabolizmu. Masz więc 2w1 i to w bardzo krótkim czasie 15 minut.

Dla najlepszych efektów w postaci ujędrnienia ciała, spalania tłuszczu i poprawy kondycji, najlepiej wykonywać go 4-5 razy w tygodniu. Wtedy dosłownie z tygodnia na tydzień będziesz zauważać, że coraz lepiej dotrzymujesz kroku instruktorce, a to świadczy o tym, że mięśnie się wzmacniają, a kondycja poprawia.

Połącz ćwiczenia z dietą

Jeżeli twoim celem jest przede wszystkim spalanie kalorii, koniecznie zwróć uwagę na dietę. Ruch to tak naprawdę jej uzupełnienie, a nie podstawowy element kuracji odchudzającej. Nie musisz liczyć kalorii. Wystarczy, że będziesz sięgać po zdrową żywność, unikać wysokoprzetworzonych produktów oraz słodyczy i cukru i nie przejadać się. Wtedy masa ciała zacznie spadać, a trening ten proces wyraźnie przyspieszy.

Uwaga od trenera: choć to trening dla początkujących, wcale to nie oznacza, że osoby początkujące zrobią go bez wysiłku. Wysiłek będzie i to taki, że być może czasami nie dotrwasz do końca 30-sekundowego interwału. Nie zniechęcaj się tym. Jeśli musisz, odpoczywaj, i jak tylko odzyskasz trochę sił, wracaj do ćwiczeń. I wytrwaj w regularnym treningu. Ani się obejrzysz, gdy już bez problemu będziesz w stanie wytrzymać rytm i tempo ćwiczeń.

