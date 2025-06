Nie każdy trening musi być wyczerpujący, żeby przynosił efekty. Wiele osób rezygnuje z aktywności fizycznej, bo wydaje im się, że bez siłowni, sprzętu i godziny wolnego czasu nie da się poprawić figury.

Tymczasem już 15 minut ruchu dziennie może realnie wpłynąć na sylwetkę i samopoczucie — pod warunkiem, że ten czas wykorzystasz mądrze. Prosty trening kardio to świetna opcja dla tych, którzy wolą ćwiczyć w domu, chcą schudnąć i poczuć się lepiej we własnym ciele.

Jak wygląda trening kardio dla leniwych w 15 minut?

Nie potrzebujesz żadnego sprzętu, przyda się jednak mata i sportowe obuwie oraz wygodny strój, który nie będzie ograniczał ruchów.

Trening składa się z interwałów, polegających na wykonywaniu ćwiczeń przez 30 sekund i odpoczynku między nimi, który trwa 8-10 sekund. Instruktorka zaleca, aby ten odpoczynek był aktywny, czyli nie należy stawać w miejscu czy siadać, lecz pozostać w ruchu, można np. maszerować w miejscu.

Ćwiczenia połączone są w pary i każda z takich par powtarza się 2 razy. Po drugim powtórzeniu następuje 30 sekund przerwy, w czasie której poznajesz kolejną parę ćwiczeń. Takich par w treningu jest 6. Całość zajmuje 15 minut.

Wszystkie ćwiczenia zostały tak dobrane, aby wymuszać pracę wielu grup mięśniowych jednocześnie. Dzięki temu nie jest potrzebne bardzo szybkie tempo, aby przyspieszyć tempo pracy serca, które w czasie treningu kardio powinno być wyraźnie szybsze.

Dla kogo jest ten trening?

Dla wszystkich, a zwłaszcza dla początkujących, gdyż nie obejmuje żadnych skomplikowanych ruchów, nie wymaga podskoków, więc nie trzeba być mistrzem aerobiku ani nie trzeba mieć świetnej kondycji, by go wykonać. Instruktorka podkreśla jednak, że jeśli chcesz jeszcze bardziej zwiększyć intensywność, możesz ćwiczyć w szybszym tempie lub w niektórych ćwiczeniach włączyć podskoki.

Dobra rada od trenera: Zanim rozpoczniesz ten trening, zrób ćwiczenia na rozgrzewkę! To pozwoli ci zawczasu wprowadzić organizm na wyższe obroty i przygotować się większego wysiłku. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko, że po 5 minutach treningu złapie się zadyszka.

Co daje taki trening?

Po pierwsze i najważniejsze, trening ten krótkim czasem trwania mobilizuje do regularnego wysiłku. Wystarczy mieć kwadrans (z rozgrzewką ok. 20 minut), aby zrobić coś dla zdrowia i figury.

Podkręcenie metabolizmu

Ćwiczenia nie tylko przyspieszają tętno do poziomu treningu kardio, ale też przyspieszają metabolizm. A to oznacza zwiększenie spalania kalorii. Dlatego przy regularnym wykonywaniu tych ćwiczeń, najlepiej 4-6 razy w tygodniu, i przy prawidłowym żywieniu można liczyć nie tylko na poprawę kondycji, ale też na zmniejszanie się masy ciała.

Spalanie tłuszczu z brzucha i ud

Trening ten można robić raz dziennie lub 2 razy dziennie, np. rano i wieczorem i to jest rozwiązanie, które przyniesie jeszcze lepsze efekty, jeśli zależy ci na szybszej redukcji tkanki tłuszczowej z ud i brzucha. Dla kondycji natomiast lepszym rozwiązaniem jest wykonanie tego treningu 2 razy, raz za razem, co zwiększa czas, przez jaki serce musi pracować na wyższych obrotach. A to podstawa do budowania wytrzymałości, czyli kondycji.

Jeśli jednak najbardziej zależy ci na ujędrnianiu ciała, ten trening ci tego nie da, gdyż mało jest tu ćwiczeń siłowych. Oczywiście w przypadku osób początkujących mięśnie wzmocnią się, ale za mało, aby zobaczyć poprawę jędrności ud czy pośladków. Do tego celu lepsze będą ćwiczenia HIIT zamiast pilatesu. Zresztą naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by robić raz jeden trening, raz drugi i korzystać zarówno ze spalania tłuszczu jak i ujędrniania ciała.

