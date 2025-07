Arnold Press swoją nazwę wzięło od imienia znanego kulturysty i aktora filmowego Arnolda Schwarzeneggera. Jest to jedno z ćwiczeń na pelikany i barki, które wykonuje się z hantlami.

Ta aktywność wyrównuje proporcje sylwetki i oddziałuje na ramiona (głównie mięsień naramienny i trójgłowy ramienia). To jedno z polecanych ćwiczeń dla kobiet, którym zależy efekcie ujędrnienia i wymodelowania ciała w tym obszarze oraz pożegnania się z obwisłą skórą i nagromadzeniem tkanki tłuszczowej.

Jak wykonać ćwiczenie arnold press?

Ćwiczenie na ramiona arnold press wykonuje się w pozycji siedzącej oraz przy użyciu hantli. Zamiennie, jeśli ćwiczysz w domowych warunkach i nie masz przy sobie sportowego sprzętu, możesz użyć butelek z wodą. Oto sposób wykonania krok po kroku:

Usiądź na krześle bądź ławeczce. Weź hantle i trzymaj je w dłoniach ustawionych na wysokości klatki piersiowej. Chwyć hantle w taki sposób, aby palce dłoni były zwrócone w twoją stronę. Łokcie trzymaj blisko ciała. Napnij mięśnie brzucha, patrz przed siebie i z wydechem, powolnym ruchem rozłóż ramiona na boki rotując nadgarstki. Unoś dłonie z hantlami nad głową tak, aby w końcowej fazie, gdy ręce trzymasz wyprostowane nad głową palce dłoni były skierowane na zewnątrz.

Na co zwrócić uwagę podczas wykonywania ćwiczenia?

Podczas wykonywania ćwiczenia pamiętaj o prawidłowej technice. Plecy powinny być proste - nie odchylaj ich do przodu ani do tyłu. W trakcie ruchu do góry nie zapominaj o rotacji przedramion oraz ramion. Dobierz obciążenie do swoich możliwości. Zacznij od mniejszych hantli i z czasem, gdy przejdziesz na bardziej zaawansowany poziom możesz sięgnąć po cięższe.

Z jakimi innymi ćwiczeniami na pelikany łączyć arnold press?

Aby treningi nie były zbyt monotonne, możesz je urozmaicać i dodawać także inne ćwiczenia. Jeśli szukasz czegoś bez dodatkowego sprzętu, postaw na prosty 10-minutowy trening na pelikany. Znajdziesz w nim m.in. prostowanie łokci w skłonie oraz cofanie uniesionych ramion.

Możesz też sięgnąć po ćwiczenia na pelikany z taśmą, które zrobisz w domu. Pomogą one odzyskać jędrność i wzmocnią ramiona.

Samo ćwiczenie arnold press również podlega modyfikacjom, na przykład poprzez zmianę pozycji z siedzącej na stojącą.

Inną zmianą, która może mocniej zaangażować mięśnie ramion jest przytrzymanie hantli nad głową przez kilka sekund. Pamiętaj jednak, aby nie robić tego w początkowej fazie treningów. A przed przystąpieniem do aktywności potrzebne jest odpowiednie przygotowanie i rozgrzewka przed treningiem siłowym.

