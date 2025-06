Pelikany to potoczne określenie wiotkiej skóry w obrębie tylnej części ramion. Mogą świadczyć o słabych mięśniach ramion. Często wiążą się z naturalnym procesem starzenia się i utratą elastyczności skóry, a także szybką redukcją wagi.

Reklama

Na szczęście poprzez aktywność fizyczną można zlikwidować przeszkadzające pelikany. Warto przy tym pamiętać, że silne i jędrne ramiona to nie tylko kwestia wyglądu, ale również zdrowia. Biorą udział w niemal wszystkich ruchach górnej części ciała, jakie wykonujemy na co dzień, jak np. pchanie wózka, drzwi czy podnoszenie torby.

Na czym polegają ćwiczenia na pelikany?

Ćwiczenia na pelikany polegają przede wszystkim na wzmacnianiu mięśnia zwanego tricepsem. Jest to mięsień trójgłowy ramienia znajdujący się z tyłu. Aktywujemy go głównie podczas prostowania ręki w łokciu (biceps z kolej przy zginaniu ręki). Jeżeli chcemy mieć jędrne i mocne ramiona, to należy ćwiczyć zarówno biceps, jak i triceps.

Oto kilka najlepszych ćwiczeń z taśmą na „pelikany”.

3 najlepsze ćwiczenia na pelikany z taśmą

Aby wykonać ćwiczenia likwidujące pelikany, zacznij od rozgrzewki, np. pajacyków albo szybkiego marszu. Dzięki temu poprawisz przepływ krwi do mięśni, co pomoże zapobiec urazom.

Ćwiczenie 1.

Włóż taśmę z jednej strony pomiędzy drzwi a framugę albo zaczep o stabilny element. Lekko pochyl tułów, chwyć taśmę dłonią, łokieć zgięty. Prostuj łokieć i zginaj. Wykonu ruch przez 30-60 sekund.

Ćwiczenie 2.

Załóż gumę do ćwiczeń na ramię i przytrzymuj przeciwległą dłonią. Następnie chwyć koniec gumy drugą dłonią i prostuj rękę przed siebie na wysokości barków. Powtarzaj ćwiczenie 30-60 sekund.

Ćwiczenie 3.

Chwyć taśmę jedną dłonią za plecami, a drugą nad głową. Prostuj i zginaj łokieć na zmianę, angażując triceps. Powtarzaj ćwiczenie 30-60 sekund.

Inne sposoby na likwidację pelikanów

Jest wiele innych skutecznych ćwiczeń na pelikany oprócz ćwiczeń z taśmą oporową. Na zwiotczałe ramiona świetne są tzw. dipy na krześle, wąskie pompki (inaczej diamentowe), wyciskanie hantli zza głowy (sprawdź też: ćwiczenia z ciężarkami na pelikany). Ważna jest dieta bogata w białko, które jest głównym budulcem mięśni.

Czytaj także: