To pilatesowe ćwiczenie jest na wagę złota. Zwykły „plank mostowy” nie ma z nim szans
Leg pull back to ćwiczenie, które angażuje mięśnie, o których istnieniu możesz nawet nie wiedzieć. Wygląda bardzo niepozornie, ale potrafi wzmocnić całe ciało lepiej niż klasyczny podpór tyłem. Efekty treningu zauważysz już po kilku treningach.
Robisz masę brzuszków, może nawet wzmacniasz plecy, a twój brzuch nadal jest wystający? Postaw na leg pull back, który jest jeszcze skuteczniejsze niż „plank mostowy”. To jedna z trudniejszych wersji ćwiczeń w podporze tyłem. Jeszcze mocniej wzmacnia pośladki i cały tył ciała, ale też intensywniej angażuje brzuch.
Jak poprawnie robić leg pull back
Usiądź na macie z wyprostowanymi nogami, stopami ustawionymi na szerokość bioder (lub wąsko) i dłońmi opartymi za plecami – palce mogą być skierowane w stronę stóp lub lekko na boki. Dociśnij dłonie do podłoża, uwypuklij klatkę piersiową i aktywuj mięśnie brzucha. Z wdechem unieś biodra, tworząc prostą linię ciała od barków po pięty.
Z tej pozycji, przy zachowaniu stabilnego tułowia, unieś jedną wyprostowaną nogę. Utrzymuj biodra cały czas na tej samej wysokości. Powoli odstaw nogę, kontrolując ruch, i powtórz zadanie druga nogą. Oddychaj spokojnie, unikaj nadmiernego odchylania głowy do tyłu i zapadania się w odcinku lędźwiowym.
Na poniższym filmie zobaczysz, jak prawidłowo wykonać to ćwiczenie:
Jakie mięśnie wzmacnia to ćwiczenie
Leg pull back aktywuje przede wszystkim pośladki (wielki i średni), tylną stronę ud), mięśnie łydek oraz mięśnie grzbietu. Pracują także mięśnie obręczy barkowej, triceps, a kluczową rolę w stabilizacji odgrywają mięśnie brzucha – prosty, poprzeczny oraz skośne.
W odróżnieniu od „plank mostowego”, w którym utrzymujesz statyczną pozycję, tu ruch unoszenia i opuszczania nogi wymusza dodatkową pracę mięśni stabilizujących. Abyś mogła utrzymać tułów nieruchomo, wszystkie wymienione wyżej mięśnie muszą się bardzo mocno napiąć. O wiele intensywniej musi też pracować sam brzuch.
Jak trenować, żeby mieć najlepsze efekty
Na początku wykonuj leg pull back w statycznej wersji, koncentrując się na prawidłowym ustawieniu barków, bioder i brzucha. Zacznij od 3-4 powtórzeń na każdą nogę, w 2-3 seriach, z przerwami 30-60 sekund.
W miarę postępów zwiększaj liczbę powtórzeń do 8-10 na każdą nogę, starając się utrzymać biodra wysoko przez cały ruch. Możesz też wydłużać czas utrzymania nogi w górze lub wykonywać ćwiczenie wolniej, by zwiększyć napięcie mięśniowe.
Trenuj 2-3 razy w tygodniu w ramach treningu pilates lub jako element uzupełniający program siłowy. Regularna praktyka wzmocni i ujędrni pośladki, wzmocni mięśnie posturalne i zwiększy stabilność obręczy barkowej, co przełoży się na lepszą technikę ruchu w innych ćwiczeniach oraz poprawi postawę i jędrność pośladków.
