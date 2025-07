Ten interwałowy trening kardio spala tłuszcz w 12 minut. Przy okazji ujędrnia uda i pośladki

Masz tylko 12 minut? Wystarczy, by zacząć spalać tłuszcz, poprawić kondycję i ujędrnić dolne partie ciała. Ten intensywny trening interwałowy to prawdziwa petarda. Zrobisz go we własnych 4 kątach, nawet sprzętu do niego nie potrzebujesz.