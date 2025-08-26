Nie musisz biec na siłownię czy kłaść się na macie, żeby spłaszczyć brzuch i poprawić jego wygląd. Istnieje proste ćwiczenie, które aktywuje mięśnie głębokie odpowiedzialne za stabilizację i smuklejszą talię. Wykonasz je praktycznie w każdym miejscu – nawet siedząc za biurkiem czy stojąc w kolejce.

Reklama

Bardziej płaski brzuch – co to znaczy

Płaski brzuch to brzuch, którego mięśnie są odpowiednio napięte, ale i taki, w którym i na którym nie ma nadmiaru tkanki tłuszczowej. To ćwiczenie odpowiada za pierwszy warunek płaskiego brzucha – za napięcie mięśni głębokich. Nie pomoże ci spalić tłuszczu wisceralnego ani tego zgromadzonego pod skórą wokół talii. To mówimy jasno i bez ogródek.

Tłuszczu pozbędziesz się m.in. dietą na płaski brzuch i regularną aktywnością fizyczną. Jednak napięcie mięśni głębokich z pewnością poprawisz dzięki temu ćwiczeniu. A wtedy nawet przy pewnym naddatku tkanki tłuszczowej twój brzuch będzie wyglądał na bardziej płaski.

Jak zrobić to ćwiczenie

Stań przed lustrem i odsłoń brzuch – podwiń koszulkę, opuść spodnie do połowy pośladków, aby widzieć cały brzuch, zwłaszcza jego dolną część. Połóż dłonie na biodrach tak, aby palce wskazujące objęły kolce biodrowe przednie górne, a palce środkowe zagłębiły się nieco w brzuch poniżej kolców biodrowych i nieco w kierunku pępka. To miejsca, w których powinno podczas ćwiczenia pojawić się napięcie mięśni – tam brzuch powinien twardnieć pod palcami.

Zrób dość głęboki wdech, a następnie wydech. Kończąc wydech, wciągnij mocno brzuch tak, jakbyś chciała jego dolną część jak najmocniej zbliżyć do kości krzyżowej. Nie jest to tzw. vacuum, w którym mocno podciągasz i wciągasz górną część brzucha. Przy vacuum nie wyczujesz napięcia pod palcami albo będzie ono bardzo słabe. A podczas tego ćwiczenia chodzi o wytworzenie napięcia pod palcami środkowymi.

Utrzymaj to napięcie najdłużej, jak zdołasz, oddychając przy tym normalnym rytmem. Rozluźnij brzuch, zrób kilka normalnych wdechów i wydechów. Wykonaj 10–12 powtórzeń. Tyle wystarczy. Ćwicz codziennie! Możesz w czasie utrzymywania napięcia brzucha wykonywać dodatkowo nieduże skręty tułowia.

Zobacz to ćwiczenie: Możesz pominąć pierwszą część poniższego filmiku, jeśli chcesz od razu przejść do ćwiczenia i pominąć teorię (skocz do czasu: 3:55).

Co daje to ćwiczenie

Regularne wykonywanie tego prostego ćwiczenia aktywuje mięśnie poprzeczne brzucha, które odpowiadają za stabilizację tułowia i utrzymanie smukłej sylwetki. Dzięki temu brzuch staje się bardziej płaski i napięty, a dolna część kręgosłupa jest lepiej chroniona przed przeciążeniem.

Ćwiczenie pomaga też poprawić kontrolę mięśniową, co ułatwia prawidłowe wykonywanie innych aktywności – od treningu siłowego po zwykłe podnoszenie cięższych przedmiotów. Wzmacniając mięśnie głębokie, pracujesz nie tylko nad wyglądem, ale też nad zdrowszym i stabilniejszym kręgosłupem.

Czytaj także: