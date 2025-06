Piloxing to trening łączący elementy pilatesu, boksu i tańca, ale nie trzeba być dobrym tancerzem ani bokserem, żeby ćwiczyć. Dowiedz się więcej na temat treningu, który podbija serca trenerek i celebrytek.

Pilates, taniec i boks w jednym? Poznaj piloxing

Piloxing to rodzaj interwałowego treningu fitness, wykonywany przy dźwiękach energicznej muzyki, który łączy elementy pilatesu, kick-boxingu oraz tańca. Twórczynią tej formy ruchu jest szwedzka trenerka Viveca Jensen. Według niej piloxing jest skutecznym sposobem na smukłe ciało i odzyskanie równowagi psychicznej. Dlatego podbija serca dbających o wygląd i zdrowie kobiet.

W trakcie treningu piloxing pojawiają się:

elementy boksu : takie jak wykonywane w powietrzu ciosy sierpowe, proste, bokserskie skoki,

: takie jak wykonywane w powietrzu ciosy sierpowe, proste, bokserskie skoki, elementy pilatesu : kontrolowane i powolne ćwiczenia wzmacniające core i redukujące stres,

: kontrolowane i powolne ćwiczenia wzmacniające core i redukujące stres, elementy taneczne: rytmiczne ruchy całego ciała, które rozciągają mięśnie.

Całość tworzy niepowtarzalny pozytywnie nastrajający trening, który pomaga schudnąć i poprawić kondycję.

Jakie efekty daje piloxing?

Co charakterystyczne, piloxing jest dynamiczną metodą ćwiczeń, dlatego przeciwieństwie do samego pilatesu pomaga spalić więcej kalorii i szybciej zredukować tkankę tłuszczową. Szacuje się, że w czasie jednego treningu można spalić 400-900 kalorii.

Dzięki temu, że jest inspirowany pilatesem, daje też korzyści wynikające z tej techniki ćwiczeń. Pomaga wzmocnić mięśnie głębokie odpowiedzialne za stabilizację, równowagę i postawę ciała. Regularne ćwiczenie tą metodą rzeźbi mięśnie i zwiększa elastyczność.

Dodatkowa zaleta ćwiczeń piloxing to korzystny wpływ na nastrój i redukcja poziomu stresu. Jest to zasługą nie tylko tanecznych ruchów i muzyki, ale też technik oddechowych zaczerpniętych z pilatesu.

Komu polecany jest piloxing?

Większość osób może bezpiecznie trenować piloxing bez szczególnego przygotowania. Ten rodzaj ćwiczeń jest zwłaszcza polecany osobom, które chcą spalać kalorie i schudnąć, poprawić wydolność organizmu i wzmocnić układ krążenia, chcą zwiększyć siłę rdzenia, obniżyć napięcie i poprawić nastrój.

To też świetny pomysł na wykorzystanie wolnego czasu dla szukających urozmaicenia dotychczasowych treningów.

Piloxing nie dla każdego

Ćwiczenie metodą piloxing nie jest zalecane osobom, które mają poważne schorzenia stawów lub kręgosłupa. Jest to bowiem energiczna aktywność ze skokami i przysiadami, co sprawia, że w przeciwieństwie do klasycznego pilatesu bardziej obciąża stawy.

Ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży. W tym w stanie lepiej wybierać spokojniejsze formy ruchu niż piloxing.

