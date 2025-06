Chociaż dzisiaj pilates jest uznawany za modną formę aktywności i część zdrowego stylu życia, to jego korzenie dotyczą zupełnie innych potrzeb. Pilates jest to system powolnych ćwiczeń stworzony przez niemieckiego sportowca Josepha Pilatesa, który miał pierwotnie wspierać powrót do zdrowia chorych i służyć rehabilitacji.

Koncentruje się na wzmacnianiu stabilizujących mięśni tułowia, poprawie elastyczności, mobilności, postawy ciała oraz na łagodzeniu dolegliwości bólowych. Ma też poprawiać stan psychiczny i redukować stres.

Dlatego, chociaż klasyczny pilates jest polecany niemal każdemu, to niektóre grupy mogą szczególnie na tych ćwiczeniach skorzystać.

Pilates dla osób z bólem pleców

Jeżeli mowa o wskazaniach do pilatesu, to nie można pominąć bólu pleców, zwłaszcza ich dolnej części. Badania dowodzą, że regularne ćwiczenia mogą go niwelować. Wzmacnianie mięśni głębokich tułowia, co jest priorytetem w tej metodzie, łagodzi dolegliwości i odciąża. Pilates wspiera też naukę bezpiecznego poruszania się na co dzień i zmniejsza ryzyko nawrotu epizodów bólu pleców.

Pilates na nieprawidłową postawę ciała

Specjaliści dowiedli też, że pilates może skorygować nieprawidłową postawę ciała i zwiększyć zakres ruchów. Jest to zasługą przede wszystkim wzmocnienia ważnych mięśni wspierających kręgosłup i miednicę, ale też rozciągnięcia przykurczonych mięśni i ich rozluźnienia poprzez ćwiczenia. Pamiętaj jednak, aby w przypadku wady sylwetki przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej skonsultować się z lekarzem.

Pilates przy chorobach stawów

Pilates jest polecany osobom z niektórymi schorzeniami stawów, np. chorobą zwyrodnieniową stawów albo po kontuzjach. Jest formą ruchu o niskim wpływie na stawy, a jednocześnie wspiera ich zdrowie. Ćwiczenia są wykonywane powoli i precyzyjnie, co zmniejsza ryzyko ich przeciążenia. Udowodniono, że regularne praktykowanie pilatesu poprawia elastyczność i mobilność stawów, a także wzmacnia wspierające je mięśnie.

Pilates dla otyłych

Pilates jest bezpieczną i polecaną formą ruchu dla osób z nadwagą i słabą kondycją fizyczną. Stopniowo i w sposób kontrolowany zwiększa siłę mięśni, poprawia elastyczność i samopoczucie, a jednocześnie nie przeciąża stawów, jak np. bieganie czy ćwiczenia siłowe. Pomaga schudnąć. Ćwiczenia mogą być też pierwszym ważnym krokiem do trwałych zmian w ramach stylu życia.

Pilates na problemy z równowagą

Pilates to świetna metoda łagodnego ruchu dla osób, które mają problemy z utrzymaniem równowagi, np. osoby starsze lub długo unieruchomione. Ćwiczenia zwiększają świadomość ciała i wzmacniają mięśnie, które stabilizują ciało.

Pilates dla ciężarnych

Ta aktywność może być też doskonałym wsparciem w takcie ciąży. Pilates pomaga w relaksowaniu się przed porodem, ułatwia poród i przyspiesza powrót do kondycji sprzed ciąży. Jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, to nie ma przeciwwskazań, chociaż oczywiście ćwiczenia powinny być robione po kontrolą instruktora.

Jeżeli nadal nie wiesz, czy pilates jest dla ciebie dobry i czy może ci zaszkodzić, to przeczytaj nasz kolejny artykuł: Przeciwwskazania do pilatesu.

