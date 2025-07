Bieganie to jedna z najpopularniejszych form aktywności fizycznej – prosta, dostępna i skuteczna. Wydawałoby się, że wiemy o nim już wszystko: rozgrzewka, odpowiednie buty, systematyczność. Jednak nauka ciągle zaskakuje nas nowymi odkryciami, które mogą poprawić nasze wyniki, pomóc zadbać o zdrowie stawów, a nawet… wpłynąć na płeć dziecka, które przyjdzie na świat.

Oto trzy fakty z badań i raportów, które warto poznać, zanim założysz buty do biegania.

1. Jedzenie buraków pozwala biegać szybciej

Badacze ze St. Louis University przeprowadzili eksperyment, w którym uczestnicy dwukrotnie pokonywali dystans 5 km na bieżni: raz po spożyciu pieczonych buraków, a drugim razem po zjedzeniu równoważnej kalorycznie porcji żurawinowego dipu. Wynik? Po burakach prędkość średnia wzrosła z 11,72 km/h do 12,23 km/h.

Naukowcy przypisują to wysokiej zawartości azotanów w burakach, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu, poprawiający wydajność mięśni i wytrzymałość biegaczy. Dlatego warto regularnie dodawać do jadłospisu buraki i pamiętać, że właściwości soku z buraka są podobne.

2. Mężczyźni-biegacze częściej płodzą córki

Brzmi jak żart, ale statystyki mówią same za siebie. W badaniu opublikowanym w „Scientific Reports” przeanalizowano wyniki 2 995 urodzeń dzieci mężczyzn będących profesjonalnymi sportowcami. Okazało się, że biegacze długodystansowi mieli o 26,1 % większe szanse na córkę w porównaniu do sportowców uprawiających ćwiczenia siłowe, a o 23,4 % większe w porównaniu do zawodników z kategorii mieszanej.

Mechanizm ten nie jest do końca wyjaśniony, ale naukowcy mają podejrzenia, że intensywny trening wytrzymałościowy może obniżać poziom testosteronu, co wpływa na proporcje plemników niosących chromosomy Y i X. Jeśli więc marzy ci się córka, a twój partner jest zapalonym biegaczem – natura ci sprzyja!

Mężczyznom biegającym na długich dystansach częściej rodzą się córki, fot. Adobe Stock, Kzenon

3. Drogie buty do biegania nie uchronią cię przed kontuzją

W przeciwieństwie do powszechnych przekonań, wysoka cena i skomplikowane systemy amortyzacji nie gwarantują ochrony przed urazami. Analiza ankiet z 1984 r. wśród uczestników biegu w Bernie na dystansie 16 km wykazała, że biegacze nieprzywiązani do żadnej konkretnej marki, zmieniający często obuwie, odnieśli mniej kontuzji niż osoby wierne jednej, najdroższej parze butów biegowych.

Co ciekawe, odnotowano korelację między wyższą ceną butów a większą liczbą kontuzji u biegaczy – ale nie dlatego, że droższe buty powodują urazy, lecz raczej dlatego, że biegacze z problemami zdrowotnymi szukają w drogim obuwiu remedium na swoje kłopoty. Kluczem do zapobiegania urazom jest kontrola techniki biegu i unikanie nadmiernego obciążenia, oraz używanie różnych par butów, niekoniecznie najdroższych.

