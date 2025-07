Bieganie to jedna z najpopularniejszych form aktywności fizycznej – zdrowa, dostępna i skuteczna. Niestety, niemal połowa amatorów co roku doświadcza kontuzji, a problemy pojawiają się głównie w dolnych partiach ciała. Jeśli chcesz uniknąć bólu i przerwy w treningach, warto wiedzieć, jakie urazy są najczęstsze i jak im skutecznie zapobiegać.

3 najczęstsze urazy biegaczy

Kolano biegacza

Aż 28 % wszystkich urazów dolnej części ciała u biegaczy stanowią problemy z kolanem.

Objawy: ból za rzepką nasilający się przy schodzeniu po schodach, przy siadaniu lub po dłuższym siedzeniu.

Przyczyny: niewłaściwa technika biegu, słabe mięśnie pośladków i czworogłowe ud, nadmierne pronowanie stopy.

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS)

Stanowi 5-12 % wszystkich urazów biegaczy i jest jedną z najczęstszych przyczyn bólu bocznej strony kolana.

Objawy: ostry, kłujący ból po bocznej stronie kolana, nasila się po około 30–40 minutach biegu.

Przyczyny: tarcie pasma biodrowo-piszczelowego o kłykieć kości udowej, co wynika ze słabych mięśni bioder i złej techniki biegu.

Tendinopatia ścięgna Achillesa

Odpowiada za 10 % wszystkich urazów biegaczy.

Objawy: ból tuż nad piętą, sztywność rano albo po odpoczynku nasilająca się przy biegu lub wchodzeniu po schodach.

Przyczyny: przeciążenia, sztywność łydek i niewłaściwe obuwie lub technika biegu.

Uniwersalne zasady zapobiegania tym kontuzjom

Aby zapobiegać wyżej wymienionym dolegliwościom postępuj w następujący sposób:

zwiększaj obciążenia powoli – zasada +10 % tygodniowo minimalizuje ryzyko przeciążeń,

– zasada +10 % tygodniowo minimalizuje ryzyko przeciążeń, wzmocnij core i biodra – silne mięśnie pośladków i brzucha odciążają kolana i pasmo biodrowo-piszczelowe,

– silne mięśnie pośladków i brzucha odciążają kolana i pasmo biodrowo-piszczelowe, pracuj nad mobilnością –rób trening mobilności; rozciąganie i rolowanie mięśni rozluźnia łydki i ITB, zmniejszając ryzyko napięć,

–rób trening mobilności; rozciąganie i rolowanie mięśni rozluźnia łydki i ITB, zmniejszając ryzyko napięć, dbaj o obuwie – wymieniaj buty co 500-800 km i wybieraj modele dopasowane do własnej stopy i typu biegu.

– wymieniaj buty co 500-800 km i wybieraj modele dopasowane do własnej stopy i typu biegu. zwracaj uwagę na objawy – nie ignoruj bólu, działaj zanim kontuzja się nasili, a po niej wracaj do biegania stopniowo.

Kolano biegacza (PFPS)

Ćwiczenia: wzmocnienie czworogłowych i pośladków, trening ekscentryczny.

Technika: utrzymuj kolano nad stopą, unikaj przechylania kolan do środka.

Dodatkowo: modyfikuj trening; jeśli ból pojawia się na schodach, rób ćwiczenia siłowe, unikaj biegów z górki i pod górkę.

ITBS

Ćwiczenia: wzmacniaj pasmo boczne i odwodziciele ud.

Technika: sprawdź jak stawiasz stopy przy lądowaniu, unikaj nadmiernej pronacji (przechylania się stóp do środka).

Powierzchnia biegowa: unikaj ciągłego biegu po twardym podłożu, stosuj trasy mieszane (trawa, szuter).

Tendinopatia Achillesa

Ćwiczenia: ekscentryczne wspięcia na palce (na jednej i obu nogach).

Mobilność: delikatne rozciąganie łydki przed i po wysiłku.

Obciążenie: nie zwiększaj nagle dystansu ani intensywności biegania.

Źródła:

