Rododendron to prawdziwa ozdoba ogrodu - wiosną obsypuje się barwnymi, romantycznymi kwiatami i wygląda jak kolorowa chmura. Jednak aby w kolejnym roku ponownie zachwycał bujnym kwitnieniem, trzeba zadbać o niego jesienią - najlepiej właśnie we wrześniu. W tym okresie krzew zaczyna gromadzić energię na zimę i wiąże pierwsze pąki kwiatowe. Odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne wczesną jesienią są więc inwestycją w jego przyszły rozwój i zdrowie.

Reklama

Usuwanie przekwitłych kwiatów

Choć termin przycinania rododendronu przypada na wiosnę (kwiecień-maj), jesienią warto usunąć wszystkie suche, przekwitłe kwiatostany. Jeśli pozostawisz je na roślinie, cała energia rododendrona zostanie skierowana na wytwarzanie nasion, zamiast na zawiązywanie nowych pąków kwiatowych. Najlepiej usuwać kwiaty je ręcznie - delikatnie odłamując tuż nad liśćmi. Nie potrzebujesz do tego sekatora ani nożyc ogrodowych. Zabieg ten nie tylko wspiera kwitnienie w kolejnym roku, ale także poprawia ogólną kondycję krzewu.

Nawożenie rododendrona na jesień

Po intensywnym sezonie kwitnienia rododendron potrzebuje uzupełnienia składników mineralnych. Jednak jesienią nie można stosować nawozów azotowych, bo te mogłyby pobudzić krzew do wzrostu nowych pędów narażonych na przemarzanie. Zamiast tego sięgnij po tzw. nawozy jesienne dedykowane roślinom kwaśnolubnym - są one bogate w potas i fosfor. Składniki te wzmacniają korzenie, poprawiają odporność na mróz i sprzyjają prawidłowemu zawiązywaniu pąków kwiatowych.

Najlepiej rozprowadzić je równomiernie wokół krzewu, lekko mieszając z wierzchnią warstwą gleby albo wykorzystać nawozy w wygodnej formie płynu do rozcieńczenia. Po nawożeniu dobrze jest solidnie podlać krzew, aby składniki mogły szybko przeniknąć do korzeni.

Jeśli we wrześniu zaopiekujesz się rododendronem, bez problemu przezimuje w gruncie, fot. Adobe Stock, nd700

Jak przygotować rododendron do zimy?

Rododendron ma płytki system korzeniowy, dlatego może być szczególnie narażony na przemarzanie. Jesienią warto więc pożądnie wyściółkować podłoże grubą warstwą kory, igliwia lub liści. Dzięki temu gleba dłużej utrzymuje wilgoć i będzie chroniona przed niskimi temperaturami. Pamiętaj, aby ściółkę wyłożyć jak najszybciej, jeszcze przed przymrozkami. Najlepiej zrobić to w ciepły dzień, kiedy podłoże będzie nagrane.

Zimą dużym zagrożeniem dla rododendronów jest nie tylko mróz, ale także wysuszające wiatry i silne słońce. Dlatego większe krzewy warto osłonić agrowłókniną lub specjalnymi matami, które zmniejszą utratę wody z liści i ochronią pędy przed uszkodzeniem.

Czytaj także: